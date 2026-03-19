Τρείς συλλήψεις για κατάσχεση μεγάλης ποσότητας τσιγάρων στο Αεροδρόμιο Πάφου

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας τσιγάρων στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων με αποτέλεσμα την σύλληψη τριών προσώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων στις 18/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο αναχωρούντων επιβατίδων με Βρετανική υπηκοότητα 36 και 42 χρονών αντίστοιχα καθώς και 47χρονου επιβάτη επίσης με Βρετανική υπηκοότητα, οι οποίοι θα ταξίδευαν με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις αποσκευές των 3 επιβατών ανευρέθηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές της 36χρονης βρέθηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, στις αποσκευές της 42χρονης βρέθηκαν επίσης 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, και στις αποσκευές του 47χρονου βρέθηκαν 61 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Οι τρεις επιβάτες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Λίγο αργότερα η 36χρονη αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €3,000 ευρώ.

Αντίθετα η 42χρονη και ο 47χρονος παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη 19/3/2026 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου με αίτημα έκδοσης διατάγματος 4ήμερης κράτησης τους προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε το Τελωνείο Πάφου. Ωστόσο απολύθηκαν της κράτησης μετά από εξώδικη διευθέτηση.