Αποσύρθηκε λίγο πριν την ψήφιση το νομοσχέδιο για τα κέντρα αναψυχής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Αντιδράσεις και ηχορύπανση έστειλαν το νομοσχέδιο για το νέο ωράριο λειτουργίας στις ελληνικές καλένδες

Αποσύρθηκε από την κυβέρνηση, και δη από τον Υφυπουργό Τουρισμού, λίγες ώρες προτού τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ρύθμιζε τη λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης. Το γεγονός αποδίδεται στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από επιχειρηματίες του κλάδου, και όχι μόνο, καθώς τέθηκε και ζήτημα ελέγχου της ηχορύπανσης με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων αναψυχής.

Η απόσυρση του νομοσχεδίου την ύστατη στιγμή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της Επιτροπής Εμπορίου, καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο απασχόλησε συνολικά δέκα συνεδρίες της Επιτροπής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14ης Οκτωβρίου 2025 και 10ης Μαρτίου 2026. Συζητούσαν, δηλαδή, τόσους μήνες άδικα!

Η σημαντικότερη αλλαγή που θα επέφερε η ψήφιση του νομοσχεδίου αφορούσε το νέο ωράριο λειτουργίας των χώρων αναψυχής. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές κατέληξαν στην καθιέρωση ενιαίου ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τους χώρους αναψυχής, ώστε τόσο τα υποστατικά της κατηγορίας «Εστίασης και Αναψυχής», όπως εστιατόρια, ταβέρνες και μπυραρίες, όσο και τα υποστατικά της κατηγορίας «Διασκέδασης», όπως μουσικοχορευτικά κέντρα και δισκοθήκες, να δύνανται να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Πρόσθετα, το νομοσχέδιο παρείχε τη δυνατότητα στον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατόπιν πρότασης του υφυπουργού Τουρισμού, να παρατείνει με διάταγμά του τις ώρες λειτουργίας των υποστατικών που ανήκουν στην κατηγορία «Διασκέδασης», ώστε αυτά να μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

