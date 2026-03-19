Αποσύρθηκε λίγο πριν την ψήφιση το νομοσχέδιο για τα κέντρα αναψυχής

Αποσύρθηκε από την κυβέρνηση, και δη από τον Υφυπουργό Τουρισμού, λίγες ώρες προτού τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ρύθμιζε τη λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης. Το γεγονός αποδίδεται στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από επιχειρηματίες του κλάδου, και όχι μόνο, καθώς τέθηκε και ζήτημα ελέγχου της ηχορύπανσης με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων αναψυχής.

Η απόσυρση του νομοσχεδίου την ύστατη στιγμή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της Επιτροπής Εμπορίου, καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο απασχόλησε συνολικά δέκα συνεδρίες της Επιτροπής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14ης Οκτωβρίου 2025 και 10ης Μαρτίου 2026. Συζητούσαν, δηλαδή, τόσους μήνες άδικα!

Η σημαντικότερη αλλαγή που θα επέφερε η ψήφιση του νομοσχεδίου αφορούσε το νέο ωράριο λειτουργίας των χώρων αναψυχής. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές κατέληξαν στην καθιέρωση ενιαίου ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τους χώρους αναψυχής, ώστε τόσο τα υποστατικά της κατηγορίας «Εστίασης και Αναψυχής», όπως εστιατόρια, ταβέρνες και μπυραρίες, όσο και τα υποστατικά της κατηγορίας «Διασκέδασης», όπως μουσικοχορευτικά κέντρα και δισκοθήκες, να δύνανται να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Πρόσθετα, το νομοσχέδιο παρείχε τη δυνατότητα στον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατόπιν πρότασης του υφυπουργού Τουρισμού, να παρατείνει με διάταγμά του τις ώρες λειτουργίας των υποστατικών που ανήκουν στην κατηγορία «Διασκέδασης», ώστε αυτά να μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.