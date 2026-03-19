Συνεχίζεται ο σάλος στα κατεχόμενα για «φιλέτο» 6.000 στρεμμάτων στην Καρπασία που παραχωρείται σε τουρκικό πανεπιστήμιο

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα κατεχόμενα για την απόφαση της «βουλής» να εγκρίνει νομοτεχνική ρύθμιση που παραχωρεί 3.500 στρέμματα δασικής γης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης (İTÜ) στην Καρπασία, με περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις να ασκούν έντονη κριτική τόσο στην κατοχική διοίκηση όσο και σε κόμματα της αντιπολίτευσης που ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης.

Η διαδικτυακή Özgür Gazete Kıbrıs, σε σχετικό δημοσίευμα της, επισημαίνει ότι, ενώ η πρόεδρος του τουρκοκυπριακού κινήματος πράσινης ειρήνης, Φεριχά Τελ — μέλος ταυτόχρονα της κεντρικής επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) — διεξήγε «νομική» μάχη για να αποτρέψει την παραχώρηση, το ίδιο της το κόμμα ψήφισε υπέρ στην «βουλή», παρατασσόμενο δίπλα στη τρικομματική «κυβέρνηση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τροποποίηση — που προσθέτει στις επιτρεπόμενες χρήσεις δασικής γης τις κατηγορίες «εκπαίδευση, υγεία και συναφή» — επιτρέπει τη νομιμοποίηση της παραχώρησης, αχρηστεύοντας ταυτόχρονα την εκκρεμή δικαστική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι από τα 6.000 στρέμματα της ευρύτερης έκτασης, τα 3.500 είναι δασική γη, ενώ 500 στρέμματα έχουν ήδη απαλλοτριωθεί. Ο «βουλευτής» του ΡΤΚ Ασίμ Ακάνσοϊ δικαιολόγησε τη στάση του κόμματός του λέγοντας ότι η επένδυση του İTÜ στα κατεχόμενα είναι σημαντική, χωρίς να αναφερθεί στην περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος.

Με γραπτή ανακοίνωσή του, ο επίσης επικεφαλής του τ/κ κινήματος πράσινης ειρήνης, Ντογάν Σαχίρ δε, από την πλευρά του υποστήριξε ότι η παραχώρηση έκτασης αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισήμανε ότι, ενώ στις εγκαταστάσεις του İTÜ στην Κωνσταντινούπολη αντιστοιχούν περίπου 40 τ.μ. ανά φοιτητή, στην προβλεπόμενη εγκατάσταση στην Καρπασία ο λόγος αυτός ανέρχεται σε περίπου 670 τ.μ. ανά φοιτητή — στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για εναλλακτικές χρήσεις της γης.

Με δική του ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινωνικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) Ζεκί Τσελέρ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή ολόκληρης της βουλής» και κάλεσε «κυβέρνηση» και αντιπολίτευση να θέσουν αμέσως τέλος σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε ανεύθυνη διαχείριση των ήδη συρρικνούμενων δασικών εκτάσεων. «Οι βουλευτές που στήριξαν αυτή την απόφαση βαρύνονται με ιστορική ευθύνη. Η φύση μας δεν μπορεί να θυσιαστεί σε πολιτικούς υπολογισμούς», δήλωσε ο κ. Τσελέρ.

ΚΥΠΕ