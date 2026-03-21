Επίδομα ΑμεΑ: Το Υπουργικό θα αποφασίζει τους δικαιούχους

Σε κλίμα έντασης και με σαφείς αιχμές προς το Υφυπουργείο Πρόνοιας, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή τρίτη στην σειρά συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, επί του νομοσχεδίου για τα άτομα με αναπηρίες. Το βασικό μήνυμα που προέκυψε, είναι ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επαληθεύουν την αρχική εντύπωση για άμεση στήριξη. Οι περίπου 10.000 νέοι δικαιούχοι που αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, δεν θα ενταχθούν αυτόματα στα επιδόματα, αλλά σταδιακά, σε βάθος τριετίας και αναλόγως των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση τους διαθέσιμους πόρους.

Η διευκρίνιση αυτή προέκυψε μέσα από τη συζήτηση, που άνοιξε ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Καυκαλιάς, ο οποίος έθεσε ευθέως το ζήτημα της πρόνοιας στο νομοσχέδιο, που συνδέει την καταβολή επιδομάτων με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Όπως ανέφερε, «πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο», σημειώνοντας, ότι ακόμη και με την ψήφιση του νόμου, οι νέοι δικαιούχοι δεν καθίστανται αυτομάτως δικαιούχοι επιδομάτων. Την διευκρίνιση παρείχε η υφυπουργός Κλέα Παπαέλληνα, η οποία επιβεβαίωσε, ότι η ένταξη νέων κατηγοριών δικαιούχων θα γίνεται σταδιακά μέσα στην επόμενη τριετία, στη βάση κριτηρίων και με σειρά προτεραιότητας που θα καθοριστεί. Ξεκαθάρισε, ότι δεν πρόκειται να ενταχθούν άμεσα και οι 10.000 δικαιούχοι, αλλά ότι η διαδικασία θα εξαρτηθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.



Οι αλλαγές

Παράλληλα, η υφυπουργός παρουσίασε σειρά διορθώσεων και τροποποιήσεων, που προωθούνται στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, αναγνωρίζοντας, ότι έχουν εντοπιστεί ζητήματα μέσα από τα υπομνήματα και τις τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε:

Προωθείται διόρθωση, ώστε άτομα άνω των 65 ετών να συνεχίσουν να λαμβάνουν όσα δικαιούνται.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση του δικαιώματος αγοράς αυτοκινήτου έως τα 77 έτη, θα αφαιρεθεί η προϋπόθεση κατοχής άδειας οδήγησης.

Θα διορθωθεί η ημερομηνία έναρξης της παροχής, ώστε να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Προβλέπονται αυξήσεις τόσο στις μηνιαίες όσο και στις εφάπαξ παροχές, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε βάθος τριετίας, καλύπτοντας τόσο υφιστάμενους όσο και νέους δικαιούχους.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η σταδιακή ενίσχυση των παροχών και η ένταξη νέων δικαιούχων στη βάση των διαθέσιμων πόρων.

Ένταση και αντιπαράθεση

Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στην ουσία του νομοσχεδίου, αλλά σημαδεύτηκε και από έντονη αντιπαράθεση, με βουλευτές να θέτουν παράλληλα ζήτημα ελλιπούς ανταπόκρισης από πλευράς υπηρεσιών του υφυπουργείου, καταγγέλλοντας, ότι λειτουργοί και διευθυντές δεν απαντούν σε αιτήματα ή επικοινωνία μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καταγράφηκε ένταση μεταξύ του Ανδρέα Καυκαλιά και υπηρεσιακών παραγόντων, με τον ίδιο να επιμένει στην ανάγκη για σαφείς απαντήσεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του γενικού διευθυντή του υφυπουργείου, Γιάννη Νικολαΐδη , ο οποίος ανέφερε ότι «διαβλέπει καθαρότατα μια πρόθεση, να μην προωθηθεί το νομοσχέδιο», προσθέτοντας ότι «είμαι 30 χρόνια στην υπηρεσία και έρχομαι στη Βουλή και βλέπω να επαναλαμβάνονται τα ίδια». Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της επιτροπής, ο οποίος χαρακτήρισε τη στάση του «απαράδεκτη» και επέμεινε στην ανάγκη για ουσιαστικές απαντήσεις.

Ανοικτά ζητήματα και αντιδράσεις

Παρά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοικτά, ενώ καταγράφηκε και δυσαρέσκεια από μερίδα οργανώσεων, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις, ως προς το κατά πόσο το νομοσχέδιο καλύπτει επαρκώς τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και ζητούν πιο σαφείς και στοχευμένες ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, τέθηκαν εκ νέου αιτήματα για:

Διαγραφή της πρόνοιας για συνένωση υφιστάμενων επιδομάτων.

Αναθεώρηση των επιδομάτων φροντίδας και υποστηρικτικών υπηρεσιών, με στόχο πιο στοχευμένες παροχές, που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Εξέταση ζητημάτων που αφορούν τη χορηγία προς τυφλούς

Τα ζητήματα αυτά δεν έτυχαν άμεσης απάντησης κατά τη συνεδρίαση, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση, ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης.

Επόμενα βήματα

Κλείνοντας την συνεδρία, η υφυπουργός απηύθυνε έκκληση για έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου, διαβεβαιώνοντας, ότι οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που έχουν κατατεθεί, θα επανεξεταστούν. Όπως ανέφερε, για πολλά από τα ζητήματα υπάρχουν ήδη απαντήσεις, ωστόσο θα αποσταλούν και πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις προς τη Βουλή, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω επεξεργασία του νομοσχεδίου. Με οργανώσεις και βουλευτές να φεύγουν και από την χθεσινή συνεδρία με αρκετές απορίες, η συζήτηση θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Τρίτη, ενώ στην ίδια συνεδρία, αναμένεται - εκτός απροόπτου - να αρχίσει και η κατ' άρθρον συζήτηση, μη αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο, το νομοσχέδιο να φτάσει ενώπιον της Ολομέλειας στις 2 Απριλίου 2026.