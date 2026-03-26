Διάσωση πέντε εγκλωβισμένων στο Φαράγγι του Άβακα

Στις 16:20 το απόγευμα της Τετάρτης λήφθηκε κλήση για διάσωση πέντε εγκλωβισμένων ατόμων στο Φαράγγι του Άβακα, στην επαρχία Πάφου.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας, όπου τρία άτομα που βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο νερό εντός του φαραγγιού μετακινήθηκαν σε ασφαλές σημείο με τη χρήση διασωστικών σχοινιών και σωσιβίων.

Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.

Άλλα δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν από το φαράγγι επίσης καλά στην υγεία τους