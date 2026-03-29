Κ. Κουμής : Η Κύπρος στο επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού που λειτουργεί ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός

Το μήνυμα ότι η χώρα μας συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός έστειλε το βράδυ του Σαββάτου από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του παγκόσμιου πρωταθλήματος σκακιού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο, από τις 28 Μαρτίου έως και τις 16 Απριλίου, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Πέγειας της επαρχίας Πάφου.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «άλλη μια πολύ σημαντική διοργάνωση έρχεται στη χώρα μας», τονίζοντας τη σημασία του γεγονότος ότι τέτοιου είδους υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις πραγματοποιούνται πλέον ολοένα και πιο συχνά στην Κύπρο. Όπως σημείωσε, μέχρι τις 16 Απριλίου τα βλέμματα όλων όσοι ασχολούνται με το σκάκι θα είναι στραμμένα στη χώρα μας, καθώς φιλοξενούνται οι 16 κορυφαίοι σκακιστές του κόσμου, κάτι που «τιμά ιδιαίτερα την Κύπρο».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το πιο ουσιαστικό μήνυμα που μεταδίδεται είναι ότι η Κύπρος «συνεχίζει να αποτελεί έναν πολύ ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό». Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πέρα από ελκυστικός, ο προορισμός είναι και εξαιρετικά ασφαλής, τονίζοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται «ανάμεσα στις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο επενδύει διαχρονικά σε ειδικές μορφές τουρισμού, προσθέτοντας πως «είναι κάτι που επενδύουμε εδώ και χρόνια και θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σκακιού Κύπρου, Κρίτων Τορναρίτης, δήλωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο σκακιστικό γεγονός που φιλοξενείται στη χώρα, υπενθυμίζοντας πως είχε προηγηθεί το Γκραν Πρι Γυναικών περίπου έναν χρόνο πριν. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα παγκόσμιο event που προσέλκυσε σημαντικά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό με σκακίστρια από την Ινδία, η οποία δήλωσε διαδικτυακά ότι «η Κύπρος δεν είναι ασφαλής» και για αυτό δεν θα συμμετάσχει. Ο ίδιος απάντησε ότι μια τέτοια δήλωση «αποτελεί μια πολύ κακή κίνηση», χαρακτηρίζοντάς την λανθασμένη. Όπως σημείωσε, η διοργάνωση πραγματοποιείται κανονικά με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των αθλητών.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της διοργάνωσης στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός για ολόκληρη την Κύπρο. Τόνισε ότι η διοργάνωση αποδεικνύει «την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών» που προσφέρει το νησί στον τουριστικό τομέα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της για τον Δήμο Ακάμα. Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε το ξενοδοχείο για τη φιλοξενία.

Ο Simon Trelof, εκ των διοργανωτών, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο φημισμένες στον κόσμο του σκακιού, στην οποία συμμετέχουν οι κορυφαίοι παίκτες που διεκδικούν την τελική αναμέτρηση. Μίλησε επίσης με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «δεύτερο σπίτι του» και υπογραμμίζοντας πως είναι «ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου», με εξαιρετική φιλοξενία, φαγητό και ανθρώπους.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, Κώστας Μαλαούης, δήλωσε ότι αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το Cap St Georges Hotel & Resort η φιλοξενία της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, «είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε αυτό το παγκόσμιο event», το οποίο συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατές και ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο. Τόνισε επίσης ότι η παρουσία επισκεπτών από πολλές χώρες ενισχύει τόσο την Κύπρο όσο και το ίδιο το ξενοδοχείο.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι οι παίκτες προετοιμάζονται για έναν απαιτητικό αγώνα που απαιτεί «πάθος και μεθοδικότητα», στοιχεία που, όπως είπε, αντικατοπτρίζουν και τη φιλοσοφία της εταιρείας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όπως αναφέρθηκε στην τελετή έναρξης, πρόκειται για μια «ιστορική στιγμή», καθώς η Κύπρος μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το FIDE Candidates Tournament 2026 προσφέρει μια εντυπωσιακή υπαίθρια Fan Zone, η οποία λειτουργεί παράλληλα με το τουρνουά από τις 29 Μαρτίου. Η Fan Zone δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο του σκακιού μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, όπως master classes, διαλέξεις, ταυτόχρονες παρτίδες και διαδραστικές συζητήσεις.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες, μέσα από συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων, υπογραφές και φωτογραφίες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με παρουσίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων του σκακιού, ενώ περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές ομιλίες από κορυφαίους ειδικούς του χώρου.

Η Fan Zone έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσφέροντας δραστηριότητες που κυμαίνονται από παιδικά εργαστήρια μέχρι παρουσιάσεις στρατηγικής, μαθηματικών και τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένας «ζωντανός κόμβος» για παίκτες, φίλους του σκακιού και το ευρύτερο κοινό. Οι εκδηλώσεις της διοργάνωσης πραγματοποιούνται τις περισσότερες ημέρες από τις 16:00, ενώ αναμένονται και επιπλέον ανακοινώσεις για το πρόγραμμα.