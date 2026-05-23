Η αυριανή μάχη και η επόμενη μέρα

Οι πολιτικές δυνάμεις από χθες το βράδυ έβαλαν τα σπαθιά στα θηκάρια και αναμένουν τις αυριανές βουλευτικές εκλογές. Η εκλογική περίοδος έληξε δημοσίως, αλλά η μάχη για την τελευταία ψήφο είναι ακόμη ανοικτή, ως τη στιγμή που θα κλείσουν οι αυριανές κάλπες.

Θα μπορούσαν να λεχθούν πολλά για όλες τις παραμέτρους της πολύμηνης προεκλογικής εκστρατείας. Το σίγουρο, αν και είναι ρετρό να το λέμε, οι αυριανές εκλογές ίσως να δημιουργούν τις συνθήκες για να αλλάξει το κομματικό σκηνικό. Αυτό, βεβαίως, αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα όχι κάποιας δημοσκόπησης, αλλά των πραγματικών προθέσεων των ψηφοφόρων.

Είναι, ωστόσο, η αυριανή εκλογική αναμέτρηση μια σημαντική στιγμή στη σύγχρονη κομματική ιστορία του τόπου.

Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 εκπροσώπους τους μέσα σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, αβεβαιότητας αλλά και αυξημένης κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από υψηλούς τόνους, προσωπικές επιθέσεις και έντονη τοξικότητα ανάμεσα στα κόμματα και τους υποψηφίους. Ο δημόσιος διάλογος θα έπρεπε να είχε πλήρως χαρακτηριστεί και να επικεντρωθεί στα ουσιαστικά ζητήματα όπως η οικονομία, η ακρίβεια, το Κυπριακό, η διαφθορά, η παιδεία και η κοινωνική πολιτική, ωστόσο πολλές φορές κυριάρχησαν οι συγκρούσεις και οι επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να εκφράζουν απογοήτευση και δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, γιατί δεν άκουσαν καθαρές κουβέντες από μερίδα των κομματικών σχηματισμών.

Οι αυριανές εκλογές ούτως ή αλλιώς ενδέχεται να φέρουν σημαντικές αλλαγές στον πολιτικό χάρτη. Τα μεγάλα κόμματα προσπαθούν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, ενώ μικρότερα κόμματα και νέοι πολιτικοί σχηματισμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους ή να εισέλθουν ως "παίκτες" στη Βουλή.

Θα μπορούσαν να λεχθούν πολλά για το τι ακριβώς βίωσε η κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Θα σημειώναμε, ωστόσο, ένα ζήτημα το οποίο αναδεικνύει τη ροή των πραγμάτων και την αλλαγή της ατζέντας των κομμάτων.

Ίσως για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το Κυπριακό δεν κυριάρχησε σε προεκλογική ατζέντα. Η απουσία ουσιαστικών εξελίξεων στο εθνικό θέμα φαίνεται να έχει μεταφέρει το ενδιαφέρον της κοινωνίας προς τα καθημερινά προβλήματα και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και τη στασιμότητα που επικρατεί γύρω από το Κυπριακό, το οποίο παραμένει χωρίς προοπτική άμεσης επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Κανενός, ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι χωρίς την επίλυση του Κυπριακού δεν θα υπάρξει διέξοδος από τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητάς μας.