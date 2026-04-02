Ικανοποίηση για την αυξημένη ροή στα φράγματα, αλλά χωρίς εφησυχασμό για το υδατικό λέει ο ΕΟΑ Πάφου

Οι τελευταίες ικανοποιητικές βροχές και η αυξημένη ροή στα φράγματα της επαρχίας Πάφου δημιουργούν αισθήματα αισιοδοξίας και μια βεβαιότητα ότι μας παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να θέσουμε σε εφαρμογή, τόσο εμείς όσο και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου αλλά και το Υπουργείο Γεωργίας, τους προγραμματισμούς μας για ολιστική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης .

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως αυτό το κλίμα αισιοδοξίας ενισχύεται και από σειρά μέτρων, όπως είναι η ενίσχυση της δυναμικότητας των μονάδων αφαλάτωσης στην επαρχία Πάφου. Ενδεικτικά είπε με δηλώσεις του ότι στη μονάδα αφαλάτωσης Κουκλιών από 15.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα ήδη από χθες παραδίδονται 20.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.

Οι μονάδες στα Πότιμα από τις 5.000 κυβικά μέτρα νερού είναι πλέον σε θέση και παρέχουν 12.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Επιπρόσθετα συνέχισε, έχει ενισχυθεί και η υποδομή του διυλιστηρίου στο φράγμα Ασπρόκρεμου ώστε η δυναμικότητα εκεί του διυλιστηρίου από τις 32.000 ημερησίως να αυξηθεί στις 42.000 κυβικά μέτρα νερού.

Επίσης προχωρά και η διαδικασία για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, όπου εκεί, όπως είπε, είναι γνωστό ότι όλα τα διαμερίσματα και οι κοινότητες υδρεύονται από γεωτρήσεις, κάτι το οποίο δεν παρέχει πλήρη βεβαιότητα και αξιοπιστία ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Για αυτό το λόγο συνέχισε, το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τον ΕΟΑ Πάφου προχωρούν στην εγκατάσταση και εκεί μιας μονάδας αφαλάτωσης.

Στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για τον εξοπλισμό της γεώτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς ώστε να είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί, να αξιοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι. Είπε ακόμη πως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρεί τάχιστα τις διαδικασίες για λειτουργία ταχυδιυλιστηρίου στην περιοχή του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς.

Πρόσθεσε πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου έχει συμβληθεί με εργολάβο ώστε να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση των βλαβών και των απωλειών εντός της ίδιας ημέρας που εντοπίζεται η βλάβη ή το αργότερο εντός 24 ωρών. «Προχωρούμε σε αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών, προχωρούμε στην τοποθέτηση βαλβίδων ελέγχου πίεσης που θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των βλαβών και των απωλειών.

Ήδη έχουμε υπογράψει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο θα μας παρέχει συμβουλές με την εγκατάσταση σύγχρονου λογισμικού για παροχή υποστήριξης στον ΕΟΑ Πάφου όσον αφορά την προτεραιοποίηση και αντικατάσταση αγωγών», ανέφερε ο κ.Πιττοκοπίτης . Ανακοίνωσε ακόμη πως προχωρούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, με καμπάνια για τη δημιουργία σωστής και συνετής κουλτούρας διαχείρισης του νερού. Πρόσθεσε ακόμη πως πραγματοποιήθηκαν τελευταίως συναντήσεις με τους Δήμους της επαρχίας Πάφου για το θέμα της παροχής νερού σε κήπους και πάρκα, ώστε να υπάρχει απεξάρτηση αυτών των χώρων από το πόσιμο νερό, δηλαδή να εξεύρουν οι Δήμοι άλλες πηγές για άρδευση των κήπων και των χώρων πρασίνου.

Για τον ίδιο σκοπό είχαν συνάντηση και με τον ΠΑΣΥΞΕ Πάφου και συζήτησαν το ενδεχόμενο, καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, ώστε να προχωρήσουν και αυτοί με την αξιοποίηση των σχεδίων που έχει το Υπουργείο Γεωργίας για τις μονάδες αφαλάτωσης.

Όλα αυτά, ωστόσο, δεν σημαίνουν ότι υπάρχει οποιοσδήποτε εφησυχασμός, τονίζοντας πως το νερό εξακολουθεί να είναι λίγο και πολύτιμο και συνεπώς όλοι, οργανισμοί, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τοπικές Αρχές, επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες, θα πρέπει να συμβάλουμε σε μια σωστή και συνετή διαχείριση του νερού από σήμερα για να το έχουμε αύριο.