Συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με το Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου, εντάσσοντάς το στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων για πρακτική άσκηση φοιτητών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση η συμφωνία υπογράφηκε στις 26 Μαρτίου 2026 από τη Δρ Άνδρη Χριστοδούλου, Διευθύντρια του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ., Λέκτορα Κλινικής Ψυχολογίας και Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης, και την κα Νιόβη Μιχαήλ Φακόντη, Διευθύντρια του Ιδρύματος Μαργαρίτα Λιασίδου.

Το Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Ίδρυμα λειτουργεί ως επίσημος φορέας πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

Οι φοιτητές αποκτούν άμεση επαφή με πραγματικά περιστατικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και την ετοιμότητά τους για την αγορά εργασίας.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής παρέμβασης.

Μέσα από αυτό το δίκτυο συνεργασιών, το Πανεπιστήμιο συνδέει την εκπαίδευση με την πράξη και ενισχύει τη συμβολή του στην κοινωνία, με έμφαση στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και την ανάπτυξη επαγγελματιών με ουσιαστική εμπειρία πεδίου.