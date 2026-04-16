Προώθηση της Πάφου στην έκθεση “Ταξίδι 2026” για ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού

Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου για την προβολή της επαρχίας ως τουριστικός προορισμός με σκοπό την προσέλκυση και ντόπιων επισκεπτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η παγκύπρια εκστρατεία για τις Πασχαλινές διακοπές, ενώ συνεχίζεται αμείωτα για όλη την διάρκεια του καλοκαιριού η προωθητική εκστρατεία εγχώριου τουρισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία της ΕΤΑΠ Πάφου στην έκθεση Ταξίδι 2026 εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, με στόχο την ανάδειξη της “Πάφου” ως ιδανικού προορισμού για σύντομες αποδράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η έκθεση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Κρατικής Έκθεσης στην Λευκωσία και διαρκεί 3 μέρες, από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 μέχρι και την Κυριακή 19 Απριλίου. Η Πάφος στοχεύει όπως πάντοτε με τις παράλληλες προσπάθειες των επαγγελματιών του τουρισμού αλλά και του Υφυπουργείου Τουρισμού να συνεχίσει να βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις των μονίμων κατοίκων Κύπρου για διακοπές εντός του νησιού.

Ο Φορέας Τουρισμού Πάφου καλεί και φέτος όλους τους κατοίκους Κύπρου να παραθερίσουν εντός του νησιού και να επισκεφθούν την κοσμοπολίτικη Πάφο, να ανακαλύψουν την αυθεντική μαγεία του προορισμού, μέσα από την πανέμορφη ύπαιθρο και το μοναδικό φυσικό τοπίο του Ακάμα και των χωριών της Λαόνας.

Να αφεθούν σε ένα ταξίδι κατά μήκος μιας εντυπωσιακής ακτογραμμής που ξεκινά από τα Κούκλια, Ιεροκηπία, Πάφο, χλώρακα και την Πέγεια, διασχίζει το Νέο Χωριό, το Λατσί και την Πόλη Χρυσοχούς, συνεχίζει στην Αργάκα και τον Πωμό και φτάνει μέχρι τον Πύργο Τυλληρίας.

Η ΕΤΑΠ Πάφου καλεί τους κατοίκους να ζήσουν στην Πάφο εμπειρίες που συνδυάζουν χαλάρωση και εξερεύνηση να περιηγηθούν σε γραφικές κοινότητες, να ανακαλύψουν την απαράμιλλη ομορφιά της φύσης,να κολυμπησουν σε κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά και να απολαύσουν τη ζεστή φιλοξενία σε κάθε γωνιά της επαρχίας.