«ΤΟ ΒΟΥΝΙ» Για μία μόνο παράσταση στην Πάφο!

Η θεατρική παραγωγή «Το Βουνί» έρχεται για μία μόνο παράσταση στην Πάφο!

Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουίζας Παπαλοΐζου μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, ζωντανεύοντας τον κόσμο του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού. Μέσα σε ένα αφαιρετικό σκηνικό, το έργο επικεντρώνεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους χαρακτήρες και πραγματεύεται έννοιες όπως η μνήμη, η απώλειακαι ηβαθιά υπαρξιακή αναζήτηση.

Η πρεμιέρα της καινούριας παραγωγής των ομάδων À VendreκαιHumart θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Παραστάσεις θα δοθούν επίσης στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, καθώς και στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου. Με επίκεντρο ένα βουνό σε μια ακριτική περιοχή της Κύπρου, ξεδιπλώνεται η ιστορία των τριών προσώπων μέσα από μια αφήγηση που ξεκινά από τις αρχές του περασμένου αιώνα και ψηλαφίζει σημαντικές πτυχές της ιστορίας της Κύπρου, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Το ασφυκτικό περιβάλλον της ορεινής Κύπρου αλλά και οι αρχαιολογικές ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής στην περιοχή των Σόλων, την εποχή της Αγγλοκρατίας, αποτελούν το φόντο όπου η ιστορία εξελίσσεται.

Με μια σύγχρονη δραματουργία και μια δωδεκαμελή ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, η παράστασημεταφέρει στη σκηνή τη γλώσσα, την ατμόσφαιρα και τη συγκινησιακή δύναμη ενός βιβλίου που διαβάστηκε και αγαπήθηκε πολύ από αναγνώστες και κριτικούς.

Το μυθιστόρημα της Λουίζας Παπαλοΐζου τιμήθηκε το 2021 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στην Κύπρο και (εξ ημισείας) με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος στην Ελλάδα. 25 Απριλίου (20:00) - Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού Εισιτήρια προπωλούνται στην ιστοσελίδα της SoldOutTickets.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Συγγραφέας:Λουΐζα Παπαλοΐζου Σκηνοθεσία & Διασκευή: Μαρία Κυριάκου Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι Κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου Κίνηση & χορογραφία: Παναγιώτης Τοφή Μουσική σύνθεση & διδασκαλία: Γιάννης Κουτής Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης Videoart: Ράχμε Βεζίρογλου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Οπτική επικοινωνία: Δημήτρης Σωτηρίου Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη Βοηθός σκηνογράφου & ενδυματολόγου: Θέτις Χριστοφόρου Τεχνική διεύθυνση: Αχιλλέας Μουσκής Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Αναγιωτός Χρυστάλλα Βάσου Γρηγόρης Γεωργίου Έλενα Καλλινίκου Στέλιος Καλλιστράτης Γιάννης Καραούλης Γιάννης Κόκκινος Ζωή Κυπριανού Γιάννης Οικονομίδης Χάρης Πισίας Πέννυ Φοινίρη Μυρσίνη Χριστοδούλου Διεύθυνση Παραγωγής: Σταύρος Σταύρου Βοηθός Παραγωγής: Άντρη Ηρακλέους