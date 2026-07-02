Visa Infinite Reimagined: Προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας γενιάς πελατών υψηλών απαιτήσεων

Η Visa (NYSE: V), παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, παρουσίασε σήμερα την ανανεωμένη πρόταση Visa Infinite στο Visa Payments Forum (VPF) στο Παρίσι, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από 2.000 σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου, με στόχο την ανάδειξη των τάσεων και των καινοτομιών που διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη της πλατφόρμας Visa Infinite, η οποία μεταβαίνει από μια παραδοσιακή premium κατηγορία σε μια δυναμική πρόταση, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στον ολοένα και πιο διεθνή, ψηφιακό και εμπειρικό τρόπο ζωής των affluent πελατών.

Καθώς οι affluent πελάτες υιοθετούν όλο και περισσότερο διεθνή και απαιτητικό τρόπο ζωής, η αξία των premium υπηρεσιών αξιολογείται πλέον με βάση τη συνάφεια, την αξιοπιστία και την ευκολία που προσφέρουν και όχι απλώς από το εύρος των παρεχόμενων προνομίων. Παρότι βασικές δυνατότητες πληρωμών, όπως η παγκόσμια αποδοχή, η χρήση πολλαπλών νομισμάτων και η βεβαιότητα ολοκλήρωσης επιτυχών συναλλαγών, παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, η διαφοροποίηση καθορίζεται πλέον από το πόσο αποτελεσματικά οι premium υπηρεσίες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και παραμένουν σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Από τις στατικές κάρτες σε μια δυναμική και εξελισσόμενη πλατφόρμα

Όπως ανακοινώθηκε στο VPF, το ανανεωμένο πλαίσιο της Visa Infinite συνδυάζει το brand, το προϊόν, την πλατφόρμα και τις συνεργασίες σε ένα πιο σαφές πλαίσιο premium υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει:

Ένα ανανεωμένο brand Visa Infinite, Infinitely More , που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι affluent πελάτες ζουν, ξοδεύουν και ταξιδεύουν.

, που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι affluent πελάτες ζουν, ξοδεύουν και ταξιδεύουν. Μια πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική προϊόντων, η οποία επιτρέπει στους εκδότες καρτών να εξυπηρετούν από mass affluent έως και ultra-high-net-worth πελάτες, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο.

Μία ενισχυμένη πλατφόρμα, που εισάγει ένα προσωπικό σύμβουλο με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους του κατόχου της κάρτας, προτείνοντας σχετικές εμπειρίες, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις και αναλαμβάνοντας την υλοποίησή τους χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Αντί να παρουσιάζει απλώς μια λίστα διαθέσιμων προνομίων, ο σύμβουλος κατανοεί το εκάστοτε πλαίσιο και ενεργεί αναλόγως.

Ένα διευρυμένο οικοσύστημα συνεργατών, που συνδέει τη Visa, τους εκδότες καρτών και κορυφαία brands στους τομείς των ταξιδιών, του lifestyle και του εμπορίου, προσφέροντας εμπειρίες που είναι σε ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικές σε τοπικό επίπεδο και που ανανεώνονται διαρκώς.

Συνολικά, τα παραπάνω συνθέτουν μια premium πρόταση που μπορεί να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται διαρκώς, βοηθώντας τους εκδότες καρτών να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών τους.

«Οι affluent πελάτες αναμένουν ολοένα και περισσότερο οι premium εμπειρίες να εξελίσσονται παράλληλα με τις αλλαγές στη ζωή τους», δήλωσε ο Mathieu Altwegg, Head of Product & Solutions της Visa στην Ευρώπη. «Η Visa Infinite συνδυάζει τη διεθνή εμβέλεια και την αξιοπιστία του δικτύου μας με μια προγραμματιζόμενη πλατφόρμα, που επιτρέπει στους εκδότες καρτών να διαμορφώνουν και να εξελίσσουν διαρκώς τις premium εμπειρίες που προσφέρουν, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα μοναδικά assets και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της Visa.»

Η πρόταση υποστηρίζεται από ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών, όπως: το Made to Taste (γαστρονομικές εμπειρίες επιμελημένες από το Visa Destinations), τα Harrods (πρόσβαση σε πολυτελείς αγορές) και την Kensington Yachts (ναυλώσεις πολυτελών σκαφών αναψυχής), καθώς και περισσότερους από εκατό ακόμη συνεργάτες, επιλεγμένους ώστε να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τον τρόπο ζωής των σύγχρονων affluent κατόχων καρτών.

Μέσα από το οικοσύστημά της, η Visa Infinite διασφαλίζει την πρόσβαση σε αποκλειστικές εμπειρίες, πολλές από τις οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Από αποκλειστική πρόσβαση για κατόχους Visa σε εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους, όπως το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μέχρι προτεραιότητα στην προπώληση εισιτηρίων για τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της Céline Dion στο Παρίσι το 2026, καθώς και εμπειρίες behind-the-scenes μέσω επιλεγμένων χορηγιών, όπως οι Ολυμπιακοί & Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι ομάδες της Red Bull Racing στη Formula 1 και η FIFA. Η εμπειρία επεκτείνεται και σε επιμελημένες ταξιδιωτικές προτάσεις σε μεγάλες πόλεις, μέσω του Visa Destinations.»

Για τους κατόχους καρτών, η νέα πρόταση της Visa φιλοδοξεί να προσφέρει μια premium εμπειρία που μοιάζει λιγότερο με σταθερό προϊόν και περισσότερο με μια υπηρεσία που κατανοεί τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες τους.

Η Visa Infinite διατίθεται στην Ευρώπη σε συνεργασία με εκδότριες τράπεζες και fintech εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Barclays, Privat3 Money, Isbank και HY10, ενώ αναμένεται να προστεθούν και επιπλέον εκδότες τους επόμενους μήνες.

Προσαρμογή στις εξελισσόμενες προσδοκίες των premium πελατών

Η Visa περιγράφει αυτή τη συνολικότερη μεταβολή στις προσδοκίες των affluent πελατών με τον όρο Adaptive Affluence, μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι premium χρηματοοικονομικές προτάσεις πρέπει να εξελίσσονται διαρκώς μαζί με τους πελάτες τους και να μην παραμένουν στατικές από τη στιγμή της απόκτησής τους. Για τους εκδότες καρτών, αυτό σημαίνει μετάβαση σε μια πλατφόρμα που εξελίσσεται μαζί τους.

Αντί να απαιτείται από τους πελάτες η αλλαγή προϊόντων καθώς αλλάζουν οι ανάγκες και οι συνθήκες της ζωής τους, η Visa Infinite έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει αυτή την εξέλιξη, επιτρέποντας στους εκδότες να προσφέρουν premium εμπειρίες που ακολουθούν τους πελάτες σε διαφορετικά στάδια ζωής, αγορές και περιστάσεις.

Μέσω της Visa Infinite, η Visa θέτει το πρότυπο για το πως οι premium προτάσεις μπορούν να εξελίσσονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των affluent πελατών.

Η εξέλιξη αυτή βασίζεται στον διαχρονικό ρόλο της Visa στο παγκόσμιο εμπόριο. Για περισσότερα από 65 χρόνια, η Visa θέτει τα πρότυπα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και διεθνούς εμβέλειας, ενώ συνεχίζει να καινοτομεί μέσω προηγμένων υπηρεσιών και εξατομικευμένων εμπειριών. Συνδυαστικά, οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στους εκδότες καρτών να προσφέρουν την επόμενη γενιά premium υπηρεσιών για affluent πελάτες, απρόσκοπτα, με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα.