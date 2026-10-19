Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η Mesimvria Enterprises Ltd χαιρετίζει την διοργάνωση των Carob Awards 2026, της κορυφαίας γιορτής της διαφήμισης, του marketing και της επικοινωνίας στην Κύπρο που θα λάβει χώρα αύριο Τρίτη, 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας σε μια βραδιά αφιερωμένη στην κυπριακή διαφήμιση, την επικοινωνία και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που τις εξελίσσουν μέσα από τη δουλειά και τις ιδέες τους. Η Mesimvria Enterprises Ltd, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για την ενίσχυση και προώθηση της δημιουργικής βιομηχανίας της χώρας, στηρίζει σταθερά τον θεσμό ως χορηγός, δίνοντας δυναμικό παρών από την πρώτη κιόλας χρονιά διεξαγωγής του. Η διαχρονική αυτή συμπόρευση αποτελεί μια έμπρακτη και διαρκή ψήφο εμπιστοσύνης στο ταλέντο, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα της κυπριακής διαφημιστικής αγοράς. Μέσα στα χρόνια, τα Carob Awards έχουν καθιερωθεί ως το απόλυτο μέτρο σύγκρισης για την αριστεία στον χώρο της επικοινωνίας, επιβραβεύοντας τις ιδέες που ξεχωρίζουν, τολμούν και αφήνουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και την αγορά. Ως ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον πυρήνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της παροχής περιεχομένου, η Mesimvria Enterprises Ltd αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία της επιβράβευσης των δημιουργικών μυαλών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη επικοινωνία.
Η Mesimvria Enterprises Ltd χαιρετίζει τα Carob Awards 2026: Περήφανος χορηγός και συνοδοιπόρος της δημιουργικότητας από την πρώτη χρονιά
Η Mesimvria Enterprises Ltd, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για την ενίσχυση και προώθηση της δημιουργικής βιομηχανίας της χώρας, στηρίζει σταθερά τον θεσμό ως χορηγός, δίνοντας δυναμικό παρών από την πρώτη κιόλας χρονιά διεξαγωγής του
Εκ μέρους της Mesimvria Enterprises Ltd ο CEO κ. Γιώργος Ξιναρής δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι συνοδοιπόροι των Carob Awards από την πρώτη μέρα της δημιουργίας τους. Η σταθερή μας παρουσία ως χορηγοί όλα αυτά τα χρόνια υπογραμμίζει την απόλυτη αφοσίωσή μας στην εξέλιξη του κλάδου της επικοινωνίας στην Κύπρο. Ανυπομονούμε να δούμε και φέτος τις καμπάνιες και τις ιδέες που θα ξεχωρίσουν, να γιορτάσουμε μαζί με τους δημιουργούς τις επιτυχίες τους και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το λαμπρό μέλλον της διαφήμισης στον τόπο μας. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!»
Η Mesimvria Enterprises Ltd εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την ακούραστη προσπάθειά τους να διατηρούν τον πήχη ψηλά, προάγοντας την ευγενή άμιλλα και την εξωστρέφεια του κλάδου. Ραντεβού στη μεγάλη βραδιά των Carob Awards 2026, για να γιορτάσουμε μαζί τη δύναμη της κυπριακής δημιουργικότητας!
Σχετικά με τη Mesimvria Enterprises Ltd:
Η Mesimvria Enterprises Ltd είναι ένα μοναδικό Media House με εξειδίκευση στο χώρο της συνδρομητικής τηλεοπτικής βιομηχανίας και στελεχώνεται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης τηλεοπτικών καναλιών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, καθώς και παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού και μεταγλώττισης. Από το 2014 και το 2015 αντίστοιχα, διαθέτει τα κανάλια Greek Cinema και Movies Best HD, ενώ από το 2020 διαχειρίζεται τον εμπορικό χρόνο των αθλητικών καναλιών Cytavision Sports HD.
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