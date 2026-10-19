Η Mesimvria Enterprises Ltd χαιρετίζει τα Carob Awards 2026: Περήφανος χορηγός και συνοδοιπόρος της δημιουργικότητας από την πρώτη χρονιά

Εκ μέρους της Mesimvria Enterprises Ltd ο CEO κ. Γιώργος Ξιναρής δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι συνοδοιπόροι των Carob Awards από την πρώτη μέρα της δημιουργίας τους. Η σταθερή μας παρουσία ως χορηγοί όλα αυτά τα χρόνια υπογραμμίζει την απόλυτη αφοσίωσή μας στην εξέλιξη του κλάδου της επικοινωνίας στην Κύπρο. Ανυπομονούμε να δούμε και φέτος τις καμπάνιες και τις ιδέες που θα ξεχωρίσουν, να γιορτάσουμε μαζί με τους δημιουργούς τις επιτυχίες τους και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το λαμπρό μέλλον της διαφήμισης στον τόπο μας. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!»

Η Mesimvria Enterprises Ltd εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την ακούραστη προσπάθειά τους να διατηρούν τον πήχη ψηλά, προάγοντας την ευγενή άμιλλα και την εξωστρέφεια του κλάδου. Ραντεβού στη μεγάλη βραδιά των Carob Awards 2026, για να γιορτάσουμε μαζί τη δύναμη της κυπριακής δημιουργικότητας!

Σχετικά με τη Mesimvria Enterprises Ltd:

Η Mesimvria Enterprises Ltd είναι ένα μοναδικό Media House με εξειδίκευση στο χώρο της συνδρομητικής τηλεοπτικής βιομηχανίας και στελεχώνεται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης τηλεοπτικών καναλιών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, καθώς και παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού και μεταγλώττισης. Από το 2014 και το 2015 αντίστοιχα, διαθέτει τα κανάλια Greek Cinema και Movies Best HD, ενώ από το 2020 διαχειρίζεται τον εμπορικό χρόνο των αθλητικών καναλιών Cytavision Sports HD.