Anti-Eurovision πάρτι στη Λευκωσία λόγω Ισραήλ: Η κυπριακή queer κοινότητα στέλνει πολιτικό μήνυμα - Aντιδράσεις στον πρώτο ημιτελικό (βίντεο)

Αντι – Eurovision πάρτι διοργανώνεται στη Λευκωσία το βράδυ του τελικού του φετινού μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης, ως αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, από τις 19:00 μέχρι τις 23:00, στο Σπίτι της Συνεργασίας, με διοργανωτές τις συλλογικότητες Queer Collective Cyprus, BDS Cyprus, United for Palestine Nicosia, NEDA Cyprus και Anatropi.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το «Anti-Eurovision Party» θα περιλαμβάνει open mic για ελεύθερη συμμετοχή του κοινού, καθώς και DJ set από τις 20:30 μέχρι τις 23:00. Η είσοδος θα λειτουργεί με σύστημα ανοικτής συνεισφοράς, με τα έσοδα να προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης και την οικονομική ενίσχυση του United by Pride (δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας).

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία «Anti-Eurovision Party» ξεκίνησε το 2023, όταν υπήρξαν αντιδράσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Όπως υποστηρίζουν, επέλεξαν να διοργανώσουν μια εναλλακτική εκδήλωση αντί να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό.

Η θέση τους

Στην ανακοίνωσή τους συνδέουν ευθέως την εκδήλωση με πολιτική στάση απέναντι στη συμμετοχή του Ισραήλ, κατηγορώντας την EBU για «επιλεκτική εφαρμογή κανόνων», καθώς, όπως αναφέρουν, απέκλεισε τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλά όχι το Ισραήλ.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για «pinkwashing», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί το ιστορικό του στα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων για να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα του. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι θεωρούν την queer απελευθέρωση συνδεδεμένη με ευρύτερους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, καλώντας σε μποϊκοτάζ της φετινής Eurovision.

Φωνές και αντιδράσεις στη Eurovision

Το κλίμα γύρω από τη φετινή Eurovision παραμένει τεταμένο, με αντιδράσεις και κινητοποιήσεις να καταγράφονται τόσο εντός όσο και εκτός του διαγωνισμού. Κατά τη διάρκεια του χθεσινού πρώτου ημιτελικού, η εμφάνιση της ισραηλινής συμμετοχής συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) και της αυστριακής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF, θεατής που βρισκόταν κοντά σε μικρόφωνο ακούστηκε στη ζωντανή μετάδοση να φωνάζει συνθήματα υπέρ του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα λίγο πριν από την έναρξη της εμφάνισης του Ισραηλινού καλλιτέχνη Noam Bettan με το τραγούδι «Michelle». Φωνές κατά του Ισραήλ ακούγονταν και κατά το πρώτο τουλάχιστον λεπτό που βρισκόταν στη σκηνή ο Ισραηλινός καλλιτέχνης.

Proteste, Stop The Genocide und Free Palestine Rufe während des Auftritts des Israelischen Vertreters bei der #Eurovision in Wien gestern.



Ohne die #Staatsräson wäre Israel längst aus allen europäischen Wettbewerben - genau wie Russland - ausgeschlossen. pic.twitter.com/LpPVNYRYb8 — Rashad Alhindi (@RashadAlhindi) May 13, 2026

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού ανέφεραν ότι οι φωνές ακούστηκαν λόγω της διαδικασίας μετάδοσης «clean feed» από τα μικρόφωνα του κοινού πριν και κατά τη διάρκεια κάθε εμφάνισης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο θεατής απομακρύνθηκε από την ασφάλεια του Wiener Stadthalle, ενώ ακόμη τρία άτομα απομακρύνθηκαν για διαταρακτική συμπεριφορά.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η EBU και η ORF σημείωσαν ότι «ένας θεατής, κοντά σε μικρόφωνο, εξέφρασε δυνατά τη δυσαρέσκειά του όταν ο Ισραηλινός καλλιτέχνης άρχισε την εμφάνισή του και κατά τη διάρκειά της», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό ακούστηκε στη ζωντανή μετάδοση.

Διαδηλώσεις και μποϊκοτάζ

Η φετινή διοργάνωση της Eurovision διεξάγεται μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Στη Βιέννη πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας του διαγωνισμού, με ομάδες πολιτών να κατηγορούν τη Eurovision ότι λειτουργεί ως μέσο «ξεπλύματος» για το Ισραήλ.

Οι αντιδράσεις αυτές δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για τον διαγωνισμό. Το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις έξω από τη Malmö Arena στη Σουηδία, ενώ το 2025 κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και έξω από το St. Jakobshalle στην Ελβετία.

Παράλληλα, πέντε χώρες έχουν ανακοινώσει μποϊκοτάζ της φετινής διοργάνωσης, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τα όρια της πολιτικής ουδετερότητας που επικαλείται η Eurovision.

Διαδήλωση έξω από το ΡΙΚ

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του ΡΙΚ, με συμμετοχή ατόμων και συλλογικοτήτων που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή του Ισραήλ στη φετινή Eurovision.

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κάλεσαν το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα να τοποθετηθεί πιο καθαρά απέναντι στη στάση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU).

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αναρτήθηκαν πανό και διαβάστηκαν κείμενα που έκαναν λόγο για ανάγκη πολιτικού μποϊκοτάζ του διαγωνισμού, ενώ η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική.

Το ΡΙΚ δεν προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση τη στιγμή της διαμαρτυρίας, ωστόσο μιλώντας στον «Π» ο Γενικός Διευθηντής του Ιδρύματος, Θανάσης Τσώκος είχε δηλώσει ότι: «Η Eurovision είναι μουσικός και πολιτιστικός διαγωνισμός και όχι πολιτική αρένα».