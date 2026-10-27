Στα €12,5 εκατ. οι δαπάνες για βιντεοπαιχνίδια στην Κύπρο - Τι αποκαλύπτει Ευρωπαϊκή έκθεση

Η έκθεση, με τίτλο «The European market volume for video games: Consumer spending 2021–2025», εξετάζει την εξέλιξη των καταναλωτικών δαπανών σε επιμέρους ευρωπαϊκές αγορές, αποτυπώνοντας τόσο το οικονομικό μέγεθος του κλάδου όσο και τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αποκτούν και πληρώνουν για ψηφιακά παιχνίδια.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η κατά κεφαλήν δαπάνη περιορίζεται στα €9,93 ετησίως, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των €47,29. Πρόκειται για μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στον συγκριτικό πίνακα της έκθεσης, με την Κύπρο να καταγράφει την τέταρτη χαμηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη, μετά την Αρμενία, την Αλβανία και τη Σερβία. Ο συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει 36 χώρες, καθώς, πέραν των 35 ευρωπαϊκών αγορών που εξετάζει η μελέτη, συνυπολογίζεται και η Αρμενία, η οποία κατατάσσεται σε διαφορετική γεωγραφική περιφέρεια για τους σκοπούς της ανάλυσης. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα η αντίστοιχη δαπάνη ανέρχεται στα €25,03 ανά κάτοικο, στη Μάλτα στα €15,38 και στο Λουξεμβούργο στα €30,13.

Σχεδόν αποκλειστικά μέσω κινητών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των δαπανών ανά συσκευή. Σύμφωνα με την έκθεση, το 98% των καταγεγραμμένων καταναλωτικών δαπανών στην Κύπρο αφορά παιχνίδια για κινητές συσκευές.

Η Κύπρος εντάσσεται, μαζί με τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο, σε μία ξεχωριστή κατηγορία μικρών ευρωπαϊκών αγορών, στις οποίες κυριαρχούν τα παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα και τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε αγορές εντός εφαρμογών.

Ωστόσο, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η εικόνα αυτή επηρεάζεται από περιορισμούς στη διαθεσιμότητα στοιχείων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δαπάνες για παιχνίδια σε κονσόλες. Επομένως, το ποσοστό του 98% δεν σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι παίκτες στην Κύπρο χρησιμοποιούν αποκλειστικά κινητά τηλέφωνα, αλλά αποτυπώνει την κατανομή των δαπανών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Ευρωπαϊκή αγορά 27,7 δισεκατομμύρια ευρώ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι καταναλωτικές δαπάνες για βιντεοπαιχνίδια έφτασαν τα €27,7 δισεκατομμύρια το 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% της παγκόσμιας αγοράς, η οποία υπολογίζεται στα €167 δισεκατομμύρια.

Η ευρωπαϊκή αγορά έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, καθώς από €14,3 δισεκατομμύρια το 2016 έφτασε στα €27,7 δισεκατομμύρια το 2025. Μετά την απότομη αύξηση της ζήτησης κατά την περίοδο της πανδημίας, η ανάπτυξη έχει σταθεροποιηθεί σε πιο συγκρατημένους ρυθμούς.

Σε αντίθεση με τις μικρότερες αγορές, όπως η κυπριακή, η ευρωπαϊκή αγορά εμφανίζει πιο ισορροπημένη κατανομή μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Τα κινητά αντιπροσωπεύουν το 40,3% των δαπανών, οι κονσόλες το 36,5% και οι προσωπικοί υπολογιστές το 21,9%.

Παράλληλα, μεταβάλλεται και ο τρόπος πληρωμής για τα βιντεοπαιχνίδια. Οι μικροσυναλλαγές εντός παιχνιδιών και η αγορά πρόσθετου ψηφιακού περιεχομένου αντιπροσωπεύουν πλέον το 58,3% των ευρωπαϊκών καταναλωτικών δαπανών, ενώ οι συνδρομητικές υπηρεσίες έφτασαν τα €3,4 δισεκατομμύρια το 2025. Αντίθετα, οι πωλήσεις παιχνιδιών σε φυσική μορφή περιορίστηκαν στο 5,2% της αγοράς.

Διαφορετική η καταναλωτική αγορά από τη βιομηχανία παραγωγής

Η έκθεση διευκρινίζει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες δεν ταυτίζονται με τα έσοδα των εταιρειών ανάπτυξης και έκδοσης βιντεοπαιχνιδιών που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς οι εταιρείες που εδρεύουν στο νησί μπορούν να αναπτύσσουν και να διαθέτουν παιχνίδια σε διεθνείς αγορές, χωρίς τα αντίστοιχα έσοδα να προέρχονται από την εγχώρια κατανάλωση.

Συνεπώς, τα €12,51 εκατ. αφορούν την εκτιμώμενη εγχώρια καταναλωτική αγορά και όχι τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της κυπριακής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί την πρώτη δημοσίευση του Παρατηρητηρίου για τον συγκεκριμένο κλάδο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026–2028, το οποίο θα εξετάσει και τις πολιτικές δημόσιας στήριξης της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη.