Πρατηριούχοι: Νέες αυξήσεις καυσίμων αν παραμείνουν ψηλά οι διεθνείς τιμές

«Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς τιμές καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Με βάση την εμπειρία του Συνδέσμου, είπε, μετά τη μικρή μείωση που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στις εγχώριες τιμές, η διατήρηση των διεθνών τιμών στα σημερινά επίπεδα για λίγες ακόμη ημέρες θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις.

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο διάστημα. «Το προηγούμενο δεκαπενθήμερο βλέπαμε τις τιμές να ήταν κοντά στα 100 με 102 δολάρια, τώρα βλέπουμε ότι οι τιμές είναι γύρω στα 110 με 112 δολάρια», είπε.

«Αναμένουμε και ελπίζουμε σε θετική γεωπολιτική εξέλιξη ούτως ώστε να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να δούμε τις τιμές να πηγαίνουν προς τα κάτω», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος σε πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, για νομοθεσία σχετικά με τα στοιχεία που θα αναγράφονται στις αποδείξεις των πρατηρίων, ο κ. Προκοπίου είπε ότι ο Σύνδεσμος επικροτεί την κίνηση, καθώς είναι κάτι που ζητά εδώ και πολύ καιρό.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν θεωρεί ούτε προβλέπει πως θα αναγράφονται στην απόδειξη στοιχεία που να δείχνουν ακριβώς πού κατευθύνονται τα χρήματα των καταναλωτών.

«Μικρή» η επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε από το κράτος και ειδικά από τον υπουργό Οικονομικών να εξετάσουν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρόσθετες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς, όπως είπε, η βοήθεια που ανακοινώθηκε είναι πολύ μικρή.

Ζήτησε επίσης επιδότηση για επαγγέλματα στα οποία τα καύσιμα αποτελούν βασικό έξοδο, καθώς η λειτουργία των επιχειρήσεών τους επηρεάζεται «πάρα πολύ».

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί περίπου το 60% των πρατηρίων. Το υπόλοιπο 40%, είπε, ανήκει σε εταιρείες, οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να επωμίζονται τα βάρη που προκύπτουν από την κατάσταση, καθώς και σε ιδιωτικά πρατήρια, τα οποία λαμβάνουν υπερδιπλάσιες εκπτώσεις από τους πρατηριούχους του Συνδέσμου και είναι, συνεπώς, πιο βιώσιμα.

«Το τρομερά μεγάλο πρόβλημα είναι για μας τους πατροπαράδοτους πρατηριούχους που εδώ και δεκαετίες κρατούμε τον τομέα, τις εταιρείες μας και το κράτος μέσω των φορολογιών», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, τα μέλη του Συνδέσμου, που αντιστοιχούν στο 60% των πρατηρίων παγκύπρια, λαμβάνουν έκπτωση περίπου 6 σεντ, είτε η τιμή είναι 1,30 ευρώ είτε 2,30 ευρώ. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας το θέμα της επιβίωσης», είπε.

Ο κ. Προκοπίου προειδοποίησε ότι, αν συνεχιστεί η αύξηση, ορισμένοι πρατηριούχοι-μέλη του Συνδέσμου ενδέχεται να μην μπορούν να παραγγέλνουν καύσιμα, καθώς η πολύ υψηλή τιμή καθιστά πλέον ασύμφορη την εμπορία τους. Πρόσθεσε ότι αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί σε πρατήρια άλλων χωρών.

Είπε ακόμη ότι οι πρατηριούχοι εργάζονται με περιθώριο κέρδους 2,9%, ενώ για πληρωμές με Visa ή εταιρική Visa η προμήθεια κυμαίνεται περίπου από 1,7% έως 1,85%, με αποτέλεσμα το κόστος να είναι «πάρα πολύ ψηλό».

Εξήγησε ότι η χρέωση της Visa επί των τιμών των καυσίμων είναι σταθερή και πως, όσο αυξάνονται οι τιμές, αυξάνεται και το κόστος των πληρωμών με Visa, ιδιαίτερα με εταιρική κάρτα. «Για εμάς είναι περισσότερα έξοδα όταν η τιμή των καυσίμων αυξάνεται χωρίς επιπρόσθετο έσοδο», σημείωσε.

Τέλος, ανέφερε ότι η αύξηση των διεθνών τιμών σημαίνει πως οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια για να διατηρούν αποθέματα καυσίμων στα πρατήρια, ενώ αυξάνονται και τα ποσά που έχουν να εισπράξουν από τους μηνιαίους πελάτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ