Πετρελαιοειδή: Άνοδος 1,5% στις πωλήσεις, πτώση 16% στα αποθέματα τον Σεπτέμβριο

Όπως δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, η άνοδος στις πωλήσεις προήλθε κυρίως από τη βενζίνη, το υγραέριο και τα καύσιμα αεροσκαφών, ενώ υποχώρηση σημειώθηκε σε πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και ναυτιλιακά καύσιμα.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, κατά τον Σεπτέμβριο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 146.963 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 1,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (1,4%), καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου (12,1%), ασφάλτου (5,1%), ελαφρού μαζούτ (1,6%) και βενζίνης (1,5%).

Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-3,6%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (-6,0%) και πετρελαίου κίνησης (-1,4%).

Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 1,7% στους 62.557 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026 σημείωσαν αύξηση 20,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (51,3%) και σε αεροπλάνα (1,9%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (21,4%) και βενζίνης (10,0%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 μειώθηκαν κατά 16,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.