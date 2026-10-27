Eurobank Research: Ισχυρές αντοχές και αναπτυξιακή δυναμική για την κυπριακή οικονομία

Όπως σημειώνεται, παρά την επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, η κυπριακή οικονομία διατήρησε τη δυναμική της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι 3% το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα είναι θετικές οι ενδείξεις για το τρίτο τρίμηνο.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,4% σε ετήσια βάση, καθώς και στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που αυξήθηκαν κατά 9,4%. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η εκρηκτική άνοδος των επενδύσεων σε εξοπλισμό μεταφορών κατά 151,9%, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν κατά 4,3%.

Η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να υποστηρίζεται από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 3,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ θετική ώθηση προήλθε και από την αύξηση των μισθών κατά 3,9% και την επέκταση της καταναλωτικής πίστης κατά 12%. Σύμφωνα με τη Eurobank, η κατανάλωση παραμένει ένας από τους πλέον σταθερούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.

Θετική συμβολή στην ανάπτυξη είχε και η δημόσια κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 9,6%, κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης του τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών κατά 12,9% οδήγησε σε συρρίκνωση του εξωτερικού πλεονάσματος κατά 45,1%, με αποτέλεσμα ο εξωτερικός τομέας να έχει αρνητική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ.

Από την πλευρά της παραγωγής, η επιτάχυνση της ανάπτυξης προήλθε κυρίως από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες τεχνολογίας και επικοινωνιών, τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και τις κατασκευές.

Θετικές ενδείξεις

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι πρώτες ενδείξεις για το τρίτο τρίμηνο παραμένουν ενθαρρυντικές. Οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 10,7% την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου και από τις αρχές του έτους καταγράφουν άνοδο 13,7%, γεγονός που τοποθετεί την αγορά ακινήτων σε τροχιά νέου ιστορικού υψηλού. Παράλληλα, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, φθάνοντας επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό.

Η αυξημένη ζήτηση προέρχεται κυρίως από αγοραστές μη κατοίκους, από τους οποίους προήλθε το 59% της αύξησης των πωλήσεων ακινήτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή, η επιφάνεια οικοδομών αυξήθηκε κατά 43,1% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, στοιχείο που υποδηλώνει τη διατήρηση ισχυρής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Στον τουρισμό, οι απώλειες που καταγράφηκαν την άνοιξη, περιορίστηκαν σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο. Συνολικά, οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν κατά 7% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, ωστόσο εκτιμάται ότι η τουριστική δραστηριότητα θα παραμείνει υψηλότερη από τα επίπεδα του 2024, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Παράλληλα, η ανάλυση επισημαίνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν πρόκληση, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,2% τον Αύγουστο από 4,4% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Ωστόσο, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για την κατανάλωση, με τη χώρα να προσελκύει εργαζομένους από το εξωτερικό και να διατηρεί υψηλή ζήτηση για προσωπικό.

Πρόσθετη ένδειξη της ανθεκτικότητας και των θετικών μεσοπρόθεσμων προοπτικών της κυπριακής οικονομίας αποτελεί η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τον οίκο S&P σε «Α» από «Α-», με θετική προοπτική. Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου και εξωτερικού χρέους, η οποία στηρίζεται από τους ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.