Σφοδρή κριτική στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 ασκεί το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αναπτυξιακός, μεταρρυθμιστικός ούτε συνδεδεμένος με μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ προειδοποιεί για ενίσχυση των ανισοτήτων και μείωση των δημόσιων επενδύσεων.
Προϋπολογισμός 2027: Λιγότερες επενδύσεις, περισσότερες ανισότητες, λέει ο ΔΗΣΥ
Σφοδρή κριτική στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 ασκεί το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ
Σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό «αναποτελεσματικό» , υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να δώσει μακροπρόθεσμες λύσεις στα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Όπως υποστηρίζει, οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονται από 3,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,0% το 2027, την ώρα που αυξάνονται οι ανελαστικές δαπάνες.
Παράλληλα, σημειώνει ότι από τους 673 δείκτες απόδοσης που περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια των υπουργείων και υπηρεσιών, μόνο 62 διαθέτουν αριθμητικό στόχο, ενώ κανένας δεν συνδέεται με συγκεκριμένο κονδύλι. Επικαλείται επίσης στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια ως προς την ανισότητα, περνώντας από τη 16η στην 5η χειρότερη θέση στην ΕΕ.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός αποτυγχάνει σε τέσσερις βασικούς άξονες: δεν είναι αναπτυξιακός, καθώς μειώνεται το ποσοστό των δημόσιων επενδύσεων στο ΑΕΠ και δεν προβλέπεται διάδοχο επενδυτικό πρόγραμμα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν είναι μεταρρυθμιστικός, αφού βασίζεται σε παροχές αντί σε μόνιμες λύσεις για το κόστος ζωής, δεν είναι στοχευμένος, καθώς αρκετά μέτρα χαρακτηρίζονται οριζόντια και αστόχευτα, ενώ γίνεται επίκληση στοιχείων της Eurostat για επιδείνωση της ανισότητας στην Κύπρο και δεν είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, καθώς η πλειονότητα των δεικτών απόδοσης των υπουργείων δεν συνοδεύεται από μετρήσιμους στόχους.
Το Συμβούλιο δηλώνει ότι στηρίζει τις αυξημένες δαπάνες για την Άμυνα, ωστόσο προτείνει διαφορετική προσέγγιση για το σύνολο της κρατικής πολιτικής, με σύνδεση κάθε δαπάνης με συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας και εφαρμογή ευρύτερων μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, η στέγαση, οι μεταφορές και η παιδεία.
Παράλληλα, ανακοινώνει την έναρξη σειράς παρεμβάσεων και αναλύσεων για τους προϋπολογισμούς και τα στρατηγικά σχέδια υπουργείων, υφυπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, με στόχο την ανάδειξη αδυναμιών και την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής.
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