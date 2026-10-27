Αναταραχή στο Ισραήλ: Επεισοδιακές εκλογές με βανδαλισμούς, καταγγελίες και συλλήψεις για εκλογική δωροδοκία (φώτο + βίντεο)

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί σε 12.018 εκλογικά τμήματα σε ολόκληρο το Ισραήλ, με 7.331.981 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Συνολικά 36 εκλογικοί συνδυασμοί διεκδικούν τις 120 έδρες της 26ης Κνεσέτ.

Η εκλογική διαδικασία σημαδεύεται από περιστατικά έντασης και καταγγελίες κομμάτων για παρατυπίες, ενώ η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή καλείται να εξετάσει σειρά αναφορών που έχουν υποβληθεί από νωρίς το πρωί.

Βανδαλισμοί σε εκλογικό τμήμα και καταγγελίες για επιθέσεις

Στην πόλη Μπέιτ Σεμές, ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε φθορές σε εκλογικό τμήμα, τοποθετώντας αφίσες που καλούσαν τους πολίτες να απέχουν από την ψηφοφορία και πετώντας σκουπίδια μπροστά στην είσοδο.

Την ίδια ώρα, το κόμμα Haredi Public Party κατήγγειλε βίαιες επιθέσεις εναντίον στελεχών του σε εκλογικά κέντρα στις περιοχές Μπνέι Μπρακ, Μπέιτ Σεμές και Μπετάρ Ιλίτ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα περιστατικά σημειώθηκαν σε σημεία όπου το κόμμα είχε εγκαταστήσει ενημερωτικά περίπτερα. Για την υπόθεση υποβλήθηκαν επίσημες καταγγελίες στην Αστυνομία και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Καταγγελίες για εξαφανισμένα και αλλοιωμένα ψηφοδέλτια

Προβλήματα αναφέρθηκαν και στη διαθεσιμότητα των ψηφοδελτίων σε ορισμένα εκλογικά τμήματα.

Το κόμμα Yisrael Beytenu κατήγγειλε ότι στο εκλογικό τμήμα 45, στην Κιριάτ Όνο, δεν υπήρχαν τα ψηφοδέλτιά του κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ωστόσο, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, διευκρινίζοντας ότι τα ψηφοδέλτια του κόμματος βρίσκονταν κανονικά στο εκλογικό τμήμα.

Ανάλογες καταγγελίες διατύπωσε και το κόμμα People of Israel, το οποίο ανέφερε ότι σε πολιτικά και στρατιωτικά εκλογικά τμήματα ψηφοδέλτιά του είχαν τοποθετηθεί ανάποδα, με αποτέλεσμα να μοιάζουν με λευκά.

Καταγγελίες για αλλοιώσεις και εξαφάνιση ψηφοδελτίων υποβλήθηκαν και από άλλα κόμματα, με το Γιασάρ του Γκάντι Αϊζενκοτ να κάνει λόγο για ενδεχόμενη οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης της ψηφοφορίας υπέρ του.

Αντιπαράθεση για εφαρμογή παρακολούθησης ψηφοφόρων

Στο επίκεντρο βρέθηκε και καταγγελία του κόμματος B’Yachad, σύμφωνα με την οποία εκπρόσωποι του Λικούντ χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονική εφαρμογή για να παρακολουθούν παράνομα την προσέλευση ψηφοφόρων.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε την αρχική καταγγελία, αναφέροντας ότι εντοπίστηκε μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό φωτογράφισης σε εκλογικό τμήμα στο Μοσάβ Γιαρχίβ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το μέλος της εφορευτικής επιτροπής που πραγματοποιούσε τη φωτογράφιση σταμάτησε αμέσως μόλις έλαβε τις σχετικές οδηγίες.

Παράλληλα, υπενθυμίστηκε ότι απαγορεύεται στους εκπροσώπους των κομμάτων να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πολίτες έχουν προσέλθει ή έχουν ψηφίσει.

Από την πλευρά του, το Λικούντ αρνήθηκε ότι παραβίασε την εκλογική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί περίπτερα έξω από τα εκλογικά τμήματα, όπου οι ψηφοφόροι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες εθελοντικά.

Τρεις συλλήψεις για υποψίες εκλογικής δωροδοκίας

Στη σύλληψη τριών κατοίκων της περιοχής Νεγκέβ προχώρησαν οι ισραηλινές αρχές το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή εκλογική δωροδοκία.

Οι τρεις συλληφθέντες, από τις περιοχές Μεγαβ Σαλόμ και Αραρά, φέρονται να κατείχαν δεκάδες χιλιάδες σέκελ, τα οποία, σύμφωνα με τις υποψίες των αρχών, προορίζονταν να διανεμηθούν σε πολίτες με αντάλλαγμα την ψήφο τους υπέρ του κόμματος Ραάμ.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φάκελοι που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν προετοιμαστεί για τη διανομή των χρημάτων.

Το Ραάμ, από την πλευρά του, κατήγγειλε ότι οι συλλήψεις στελεχών του έγιναν χωρίς δικαιολογία, ενώ ο επικεφαλής του, Μανσούρ Αμπάς, αμφισβήτησε τις ενέργειες των αρχών.

Χέρτσογκ: «Πραγματική γιορτή της δημοκρατίας»

Μήνυμα για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έστειλε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Ιερουσαλήμ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μιχάλ.

«Πρόκειται για μια πραγματική γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να τη χαλάσει ή να τη σαμποτάρει», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

President Isaac Herzog and First Lady Michal cast their ballots in Jerusalem as voting began for Israel's 26th Knesset. "This is the story of Israel, an incredible country and incredible nation going to vote and deciding where we are heading," Herzog told reporters. https://t.co/YJi1Knfc0i — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) October 27, 2026

Στις κάλπες προσήλθαν επίσης οι πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή αναμέτρηση «μια κρίσιμη ημέρα για το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας».

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν ακόμη ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο επικεφαλής των Δημοκρατών Γιαΐρ Γκολάν, ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο Αριέ Ντέρι και οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων Γιουσέφ Τζαμπαρίν και Μανσούρ Αμπάς.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ισραήλ και Κύπρου, οπότε θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.

Τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο η τελική κατανομή των εδρών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, καθώς θα πρέπει να καταμετρηθούν και οι ψήφοι σε ειδικούς διπλούς φακέλους, μεταξύ άλλων από στρατιώτες και πολίτες που ψηφίζουν εκτός του εκλογικού τους τμήματος.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά ότι η καταμέτρηση θα ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ενώ η προθεσμία για την επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εκπνέει στις 4 Νοεμβρίου.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες, αλλά κατά πόσο θα καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβερνητικού συνασπισμού με τουλάχιστον 61 βουλευτές.

Μέχρι την ορκωμοσία νέας κυβέρνησης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραμείνει στη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

Με πληροφορίες από protothema.gr