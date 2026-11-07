Θρίλερ κατασκοπείας με τον επικεφαλής της Nvidia – Οι ΗΠΑ υποψιάζονται ερωτική σχέση με Κινέζα πράκτορα

Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέταξαν νωρίτερα φέτος εμπιστευτικό υπόμνημα, βασισμένο σε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, στο οποίο περιγράφεται η φερόμενη σχέση του επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ, γνωστή και με το κινεζικό όνομα Χουάνγκ Λε.

Η γυναίκα είναι στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων και αποτελεί πελάτη της Nvidia.

Κατά την εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS), τη βασική υπηρεσία πληροφοριών του Πεκίνου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας και τις δραστηριότητές της. Πρόκειται για ισχυρισμούς των αμερικανικών υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το εμπιστευτικό υπόμνημα και η ενημέρωση της Ουάσιγκτον

Το υπόμνημα, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, διαβιβάστηκε σε περιορισμένο αριθμό υψηλόβαθμων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, λίγο πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον Μάιο.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευάζει ορισμένους από τους σημαντικότερους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα αποτελούν αντικείμενο αυστηρών αμερικανικών περιορισμών.

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο η φερόμενη προσέγγιση του Χουάνγκ εντασσόταν σε ευρύτερη προσπάθεια του Πεκίνου να αποκτήσει πληροφορίες για την αμερικανική τεχνολογία και να επηρεάσει τις αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένους επεξεργαστές.

Δεν έχει, πάντως, τεκμηριωθεί δημοσίως ότι ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε για την κατασκοπευτική δραστηριότητα που αποδίδεται στην επιχειρηματία ή ότι παρέδωσε απόρρητες πληροφορίες.

Στο μικροσκόπιο και η εταιρεία της Κινέζας επιχειρηματία

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη διάσταση λόγω των ερευνών που έχουν πραγματοποιήσει οι αμερικανικές αρχές για τη Megaspeed.

Η εταιρεία είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για υποψίες ότι προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia μεταφέρθηκαν παράνομα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς εξαγωγών που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Nvidia υποστηρίζει ότι η δική της εσωτερική έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν παράνομες ενέργειες.

Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να εμποδίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ερωτήματα από το Κογκρέσο – Η αντίδραση της Nvidia

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον και στο αμερικανικό Κογκρέσο. Ρεπουμπλικανοί επικεφαλής τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον Τζένσεν Χουάνγκ σχετικά με τις επαφές του με την επιχειρηματία και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών της Nvidia.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλενααρ και Ρικ Κρόφορντ, οι οποίοι ασχολούνται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Κίνας και πληροφοριών.

Από την πλευρά της, η Nvidia απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο του αμερικανικού υπομνήματος και τις αναφορές περί προσωπικής σχέσης. Η εταιρεία παρέπεμψε σε προηγούμενη δήλωση του επικεφαλής της, σύμφωνα με την οποία συναντά κάθε χρόνο χιλιάδες στελέχη εταιρειών που αποτελούν πελάτες της.

Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ οι Financial Times ανέφεραν ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν με την Άλις Χουάνγκ για να εξασφαλίσουν τη δική της τοποθέτηση.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στην προστασία της τεχνογνωσίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia κατέχει κεντρική θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Πηγή: Financial Times