Εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στα Υποστηρικτικά Προγράμματα ζητούν άμεση στήριξη - Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να προωθήσει και να συμπληρώσει άμεσα τα απαραίτητα ερωτηματολόγια προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να εξεταστούν οι περιπτώσεις των επηρεαζόμενων εργαζομένων. Παράλληλα, ζητούν να υπάρξει καλή θέληση και να δοθεί στους εργαζομένους ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Καλούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους βουλευτές να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία για τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, με την προσθήκη ειδικής πρόνοιας που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα καταβολής επιδόματος ανεργίας στους εργαζομένους αορίστου χρόνου των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων κατά τις περιόδους που δεν εργάζονται.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις και νομοθετικές διαδικασίες, ζητούν να εξεταστεί άμεσα η καταβολή προσωρινής οικονομικής στήριξης ή άλλη νόμιμη μεταβατική διευθέτηση, ώστε να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος. Ζητούν επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα αναδρομικής οικονομικής αποκατάστασης για το διάστημα κατά το οποίο παρέμειναν χωρίς μισθό και χωρίς επίδομα ανεργίας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν ακόμη να ενημερωθούν αν υπάρχει πρόθεση για άμεση προώθηση των ερωτηματολογίων, πολιτική βούληση για νομοθετική τροποποίηση που θα επιτρέπει την καταβολή επιδόματος ανεργίας και πρόθεση συνεργασίας των αρμόδιων υπουργείων για την εξεύρεση προσωρινής οικονομικής λύσης. Ζητούν, επίσης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Παράλληλα, εισηγούνται τη διεξαγωγή κοινής συνάντησης εκπροσώπων των εργαζομένων, των συντεχνιών και των αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις και να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ζητούν γραπτή απάντηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση προώθησης των προτάσεων ή εξεύρεσης λύσης, ζητούν επίσημη, γραπτή και αιτιολογημένη απάντηση, αναφέρουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ