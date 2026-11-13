Και η Κύπρος στη δίνη του παγκόσμιου blackout της Microsoft - Δουλεύουν κανονικά οι υπόλοιπες υπηρεσίες, λέει ο Δαμιανού

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι το πρόβλημα επηρεάζει οργανισμούς παγκοσμίως και αφορά κυρίως την επικοινωνία μέσω email, καθώς και τις εφαρμογές Teams και Co-Pilot. Όπως διευκρίνισε, δεν συνεπάγεται γενικευμένη διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων και υπηρεσιών της Microsoft.

Για τον δημόσιο τομέα στην Κύπρο, σημείωσε ότι επηρεάστηκε κυρίως η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να επηρεαστούν οι βασικές ψηφιακές υπηρεσίες και τα συστήματα του κράτους. Ενδεικτικά, το CY Login, μέσω του οποίου πολίτες και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Για περιπτώσεις που απαιτούν άμεση ή κρίσιμη επικοινωνία, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας ή και ανταλλαγής αρχείων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Για την επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και τη διαχείριση εγγράφων, εναλλακτική λύση αποτελεί επίσης το σύστημα eOasis, ανέφερε.

Οι κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τη Microsoft για την πορεία αποκατάστασης της βλάβης, πρόσθεσε ο Υφυπουργός. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δεν παραδόθηκαν εξαιτίας του προβλήματος αναμένεται να παραληφθούν με καθυστέρηση.

Αναφερόμενος στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, ο κ. Δαμιανού τόνισε ότι είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία από τη λειτουργία των βασικών ψηφιακών υπηρεσιών. Ως παράδειγμα έφερε τις τράπεζες, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένη ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, οι βασικές τραπεζικές λειτουργίες και η εξυπηρέτηση των πελατών συνεχίστηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Ο Υφυπουργός σημείωσε, τέλος, ότι το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών και συστημάτων των κρατών, ιδίως στην Ευρώπη, ώστε να αποφεύγονται εξαρτήσεις από συγκεκριμένους τεχνολογικούς κολοσσούς. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογική κυριαρχία, στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών.

Πηγή: ΚΥΠΕ