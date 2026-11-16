Καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων, προβλήματα με αποσκευές, αλλά και ηλεκτρονικές απάτες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και σε συνδρομητικές υπηρεσίες συνθέτουν το κυριότερο πεδίο παραπόνων που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στον «Π», ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, εξηγεί τα λάθη των καταναλωτών που τους στερούν αποζημιώσεις και τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών που τίθεται σε εφαρμογή το 2027.

Ποιες είναι οι συχνότερες κατηγορίες διασυνοριακών παραπόνων που λαμβάνετε από καταναλωτές στην Κύπρο;

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα διασυνοριακά παράπονα είναι αυτά όπου η μόνιμη κατοικία του καταναλωτή και η έδρα της εταιρείας θα πρέπει να είναι σε διαφορετικά κράτη μέλη, ή στην Ισλανδία ή Νορβηγία. Ως Δίκτυο των ΕΚΚ λαμβάνουμε παράπονα και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαχρονικά και με βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις μας ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου), η πρώτη κατηγορία παραπόνων είναι οι μεταφορές, στην οποία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις ματαίωσης, καθυστέρησης πτήσης ή άρνησης επιβίβασης, καθώς και η φθορά, απώλεια ή καθυστέρηση παραλαβής της αποσκευής. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Παρατηρείται αύξηση των παραπόνων τα τελευταία χρόνια και σε ποιους τομείς καταγράφονται οι μεγαλύτερες μεταβολές;

Υπάρχει μία ανοδική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε όλο το Δίκτυο των ΕΚΚ αλλά και στην Κύπρο και ο λόγος θα λέγαμε είναι ότι πλέον οι καταναλωτές αναζητούν να μάθουν τα δικαιώματά τους, όταν τους συμβεί κάτι.

Επιπλέον, το Δίκτυο των ΕΚΚ εμφανίζεται ως μία επιλογή διαμεσολάβησης για το χειρισμό του παραπόνου του καταναλωτή μέσω των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην Κύπρο δεν βλέπουμε ιδιαίτερες μεταβολές, δηλαδή πέρα από την κατηγορία Μεταφορές, για την οποία αναφέραμε πιο πάνω τι περιπτώσεις καλύπτει, οι επόμενες κατηγορίες αφορούν ηλεκτρονικές απάτες, κυρίως από λογαριασμούς των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και τη νέα τάση των συνδρομητικών απατών.

Οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή παραπόνων και ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που αναφέρουν οι επιβάτες;

Ακριβώς, όμως είναι και από τις κατηγορίες που λύνονται υπέρ του καταναλωτή, λόγω της συνεργασίας που υπάρχει με τις αεροπορικές εταιρείες. Τα συνηθέστερα προβλήματα που συναντάμε είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αρχική πτήση με επακόλουθο την απώλεια της πτήσης ανταπόκρισης και ό,τι αφορά τις αποσκευές, είτε είναι καθυστέρηση στην παραλαβή, είτε φθορά της αποσκευής.

Σε ποιες περιπτώσεις οι Κύπριοι ταξιδιώτες χάνουν αποζημιώσεις επειδή δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους;

Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά δικαιώματα για άρνηση επιβίβασης, ματαίωση πτήσης ή καθυστέρηση, το περιθώριο για καταχώριση παραπόνου φτάνει τα 3 χρόνια, άρα δίνεται ένα μεγάλο περιθώριο για μπορέσει ο καταναλωτής να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.

Το θέμα που προκύπτει είναι με τις περιπτώσεις των αποσκευών, λόγω του ότι το περιθώριο για υποβολή παραπόνου προς την αεροπορική εταιρεία είναι 7 ημέρες για φθαρμένη αποσκευή και 21 ημέρες για καθυστέρηση παραλαβής της αποσκευής. Νοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχει ήδη δηλωθεί στο αεροδρόμιο και να έχει δοθεί το ειδικό έντυπο- Property Irregularity Report (PIR). Ο καταναλωτής αυτόματα χάνει το δικαίωμά του για αποζημίωση εάν περάσουν αυτές οι προθεσμίες.

Τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκαν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή το 2027. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες αλλαγές για τους Κύπριους ταξιδιώτες και κατά πόσο ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών;

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζουμε τις νέες αυτές τροποποιήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 23 Οκτωβρίου 2027. Ο νομοθέτης έρχεται να ενισχύσει τα υπάρχοντα δικαιώματα και να ενσωματώσει όλες τις περιπτώσεις που συναντούσαμε ως πολιτικές των αεροπορικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, με τον νέο Κανονισμό θα επιτρέπεται η δωρεάν μεταφορά ενός προσωπικού αντικειμένου με διαστάσεις 40x30x15 cm στο αεροσκάφους για κάθε επιβάτη. Οι επιβάτες θα μπορούν να προσκομίσουν είτε ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή την κάρτα επιβίβασής τους χωρίς οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος.

Επιπλέον, μπορεί να υποβληθεί δωρεάν αίτημα για διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και οι μεσάζοντες θα έχουν υποχρέωση όπως αναρτήσουν στην ιστοσελίδα και στις εφαρμογές τους ενημερωτικό υλικό με τα δικαιώματα και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας.

Επιπλέον, όλα τα μέσα επικοινωνίας με τους πιο πάνω θα πρέπει να είναι δωρεάν και γρήγορα, με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία του επιβάτη.

Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει δωρεάν σε κάθε παιδί κάτω των 14 ετών ή σε άτομο με αναπηρία τη δυνατότητα να καθίσει σε παρακείμενη θέση μαζί με τον συνοδό του.

Ο νέος Κανονισμός περιλαμβάνει ειδική αναφορά για τις περιπτώσεις της καθυστέρησης διαδρόμου, την απώλεια πτήσης ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια ταξιδιού λόγω διαταραχής της προηγούμενης πτήσης αλλά και μη εξαντλητικό κατάλογο με έκτακτες περιστάσεις, για τις οποίες η αεροπορική εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εάν αποδείξει ότι είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Ακόμη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άρνηση επιβίβασης εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί το ταξίδι μετάβασης, γνωστή ως η περίπτωση no show. Η αεροπορική εταιρεία εντός 96 ωρών από την άρνηση επιβίβασης, καθυστέρηση ή ματαίωση πτήσης, θα πρέπει να παρέχει στον επιβάτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αποζημίωσής του και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής του αιτήματος αποζημίωσης.

Ο επιβάτης έχει περιθώριο να υποβάλει το παράπονό του εντός 9 μηνών από την ημερομηνία αναχώρησής του και εντός 30 ημερών να λάβει τεκμηριωμένη απάντηση για το αίτημά του από την αεροπορική εταιρεία.

Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι καταναλωτές όταν υποβάλλουν παράπονο ή διεκδικούν αποζημίωση και ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Κύπριους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές ή κλείνουν υπηρεσίες από άλλες χώρες της ΕΕ;

Αυτό που παρατηρούμε συχνά είναι ότι οι καταναλωτές δεν επικοινωνούν αρχικά με την εταιρεία και έρχονται κατευθείαν σε μας για υποβολή παραπόνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για το χειρισμό οποιουδήποτε παραπόνου είναι η γραπτή επικοινωνία με την εταιρεία και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη ικανοποίησης του αιτήματός τους, τότε να γίνεται η καταχώριση στο Κέντρο μας.

Επιπλέον, αρκετοί καταναλωτές θεωρούν ότι το Δίκτυο των ΕΚΚ είναι αρμόδια αρχή, εντύπωση λανθασμένη, αφού ο ρόλος μας είναι η φιλική διευθέτηση μεταξύ καταναλωτή και εταιρείας και δεν έχει οποιαδήποτε εξουσία επιβολής της απόφασής του ή προστίμου.

Η συμβουλή μας είναι να είναι αρκετά προσεχτικοί κατά τη συναλλαγή τους, έχοντας ήδη προβεί σε έρευνα για την εταιρεία, διαβάζοντας σχόλια στο διαδίκτυο από προηγούμενους καταναλωτές.

Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγονται οι πληρωμές με έμβασμα ή αντικαταβολή και να προτιμώνται μέσω πιστωτικών καρτών ή άλλων ασφαλών τρόπων πληρωμών. Τέλος, καλό είναι -και ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουμε- να γνωρίζουμε από προηγουμένως τα δικαιώματά μας για μπορούμε να τα διεκδικούμε άμεσα.

864 διασυνοριακά παράπονα το 2025

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου έλαβε το 2025 συνολικά 864 διασυνοριακά παράπονα και 557 αιτήματα πληροφόρησης. Περίπου το 53% των ερωτημάτων και υποθέσεων επιλύθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Κέντρου.