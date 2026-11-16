Οι ΗΠΑ και η Αγγλία πέτυχαν τον στόχο που ήθελαν με τον διαμελισμό. Το πειρατικό κράτος ήταν η τελευταία πέτρα στον δρόμο της διχοτόμησης. Εκείνοι που σχεδίασαν αυτό το στάτους κβο δεν το άλλαξαν ξανά. Ενώ έγιναν τρομερές αλλαγές στον κόσμο, η Κύπρος έμεινε πάντα η ίδια. Ένα αναγνωρισμένο κράτος στο μισό νησί και ένα πειρατικό κράτος στο άλλο μισό. Εκείνοι που ασχολούνται με σκοτεινές υποθέσεις στον κόσμο πάντα χρειάζονται ένα τέτοιο πειρατικό κομμάτι γης για το μαύρο χρήμα τους. Ποιοι διεξάγουν τις πιο σκοτεινές υποθέσεις; Τα κράτη! Και ποιον δεν βολεύει άλλωστε ένα τέτοιο πειρατικό οικοδόμημα που κρατιέται εκτός του διεθνούς δικαίου! Το πιο μεγάλο εισόδημα στον κόσμο προέρχεται από σκοτεινές υποθέσεις. Και το δικό μας πειρατικό κράτος είναι το καλύτερο παράδειγμα γι’ αυτό. Δεν διαθέτει παραγωγή! Δεν διαθέτει εξαγωγές! Δεν διαθέτει δικό του νόμισμα! Βρίσκεται και κάτω από εμπάργκο! Όμως η ζωή συνεχίζεται. Και μάλιστα στα υψηλότερα στάνταρντ! Χάρη σε τι; Στο μαύρο χρήμα! Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ο μισθός των δέκα χιλιάδων ευρώ που παίρνουν οι «βουλευτές» μας στη «βουλή» μέσα σε τόση ανέχεια; Οι δρόμοι μας είναι γεμάτοι με πολυτελή αυτοκίνητα, τα βουνά μας και οι παραλίες μας είναι γεμάτα με πολυτελείς επαύλεις, μην τα ματιάσω. Σε αυτή την ανέχεια κατασκευάστηκαν ακόμα και ουρανοξύστες στο Τρίκωμο. Πώς κατασκευάστηκαν; Με ποια χρήματα; Καταλαβαίνω ότι το πλιάτσικο στον βορρά δεν έχει τελειωμό. Όμως, μόνο από αυτό είναι;

Ουσιαστικά, ούτε η Τουρκία, που λέει ότι αναγνωρίζει την «τδβκ», δεν την αναγνώρισε. Με αυτή την ανακήρυξη του πειρατικού κράτους απομονωθήκαμε εντελώς στον κόσμο. Δεν υπάρχουμε σε κανέναν τομέα διεθνώς. Όμως, ενόσω παίρνουν πολλά χρήματα, οι περισσότεροι δεν παραπονιούνται γι’ αυτό. Δεν τους νοιάζει και το γεγονός ότι είμαστε όμηροι της Τουρκίας εδώ. Αν κάνουν κάποια διαμαρτυρία, την κάνουν για περισσότερη ευημερία. Όχι για δημοκρατία και ελευθερία. Ζητούν ομοσπονδία, όμως η διζωνικότητα είναι όρος! Δεν γίνεται αν είναι μόνο μια περιοχή!

Εκείνοι που γεννήθηκαν το 1974 είναι 52 χρόνων και εκείνοι που γεννήθηκαν το 1983 43 χρόνων. Παιδιά του κόσμου του πλιάτσικου. Στο αφτί έχουν ένα έξυπνο τηλέφωνο. Χωρίς ψυχή, χωρίς αισθήματα. Περνούν από τον δρόμο σαν μια σκιά. Και πόσο ευτυχισμένοι είναι! Δεν αντιλαμβάνονται καν ότι δεν είναι ελεύθεροι!