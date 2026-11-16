Επικεφαλής των ΗΠΑ ήταν ο Ronald Reagan όταν ανακηρύχθηκε χωριστό κράτος στο βόρειο τμήμα του νησιού στις 15 Νοεμβρίου 1983. Στην Αγγλία ήταν η Margaret Thatcher. Στην Τουρκία η φασιστική στρατιωτική χούντα του Κενάν Εβρέν. Μένουν πάντα ελλιπείς οι αναλύσεις εκείνων που δεν αναφέρονται σε αυτούς κατά την ίδρυση αυτού του πειρατικού κράτους. Αυτοί είναι οι ουσιαστικοί πρωταγωνιστές. Η Τουρκία μήπως θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο βήμα χωρίς να τους ρωτήσει αυτούς; Και ο Ντενκτάς θα έκανε τέτοιο βήμα χωρίς να ρωτήσει την Τουρκία; Είναι δυνατόν; Εκείνοι που από τη δεκαετία του 1950 σκόπευαν να μοιράσουν την Κύπρο υλοποίησαν αυτό το όνειρό τους σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν το 1963. Μοίρασαν μερικώς το νησί και χώρισαν μερικώς τις δύο κοινότητες. Οι Άγγλοι τοποθέτησαν τα πρώτα συρματοπλέγματα στην οδό Ερμού στη Λευκωσία. Το 1974 ήταν η δεύτερη μεγάλη φάση. Ολοκλήρωσαν τον γεωγραφικό διαμελισμό του νησιού. Επιπλέον, κατάφεραν να διαμελίσουν και τον πληθυσμό. Η τελευταία φάση είναι το 1983. Ανακήρυξαν χωριστό πειρατικό κράτος στον βορρά. Όμως, ήξεραν από την αρχή ότι αυτό θα είναι πειρατικό και δεν θα αναγνωριζόταν από κανένα κράτος. Άλλωστε και οι ίδιοι δεν το αναγνώρισαν. Όμως, ενέκριναν την ίδρυσή του. Μήπως θα ήταν ποτέ δυνατόν αυτό αν δεν έλεγε εντάξει ο ατζαμής ηθοποιός του Hollywood Reagan; Στον διπολικό κόσμο γι’ αυτές τις υποθέσεις ρωτιούνταν οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση. Εκείνοι εμφανίζονταν από κάτω από όπου και αν γινόταν πραξικόπημα, όπου ανακηρυσσόταν ένα νέο κράτος και συστηνόταν μια νέα κυβέρνηση. Όλα σχεδιάζονταν σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Η Σοβιετική Ένωση παρέμεινε αδρανής έναντι της ανακήρυξης της «τδβκ». Δεν την ενέκριναν και την καταδίκασαν μάλιστα, όμως ώς εδώ. Άλλωστε την καταδίκασαν σαν να ήταν εναντίον της και εκείνοι που έκαναν τα στραβά μάτια και τής άναψαν το πράσινο φως. Κανείς δεν είπε «εντάξει» και δεν συνεχάρη τον Ντενκτάς.
Η τελευταία πράξη
Οι ΗΠΑ και η Αγγλία πέτυχαν τον στόχο που ήθελαν με τον διαμελισμό. Το πειρατικό κράτος ήταν η τελευταία πέτρα στον δρόμο της διχοτόμησης. Εκείνοι που σχεδίασαν αυτό το στάτους κβο δεν το άλλαξαν ξανά. Ενώ έγιναν τρομερές αλλαγές στον κόσμο, η Κύπρος έμεινε πάντα η ίδια. Ένα αναγνωρισμένο κράτος στο μισό νησί και ένα πειρατικό κράτος στο άλλο μισό. Εκείνοι που ασχολούνται με σκοτεινές υποθέσεις στον κόσμο πάντα χρειάζονται ένα τέτοιο πειρατικό κομμάτι γης για το μαύρο χρήμα τους. Ποιοι διεξάγουν τις πιο σκοτεινές υποθέσεις; Τα κράτη! Και ποιον δεν βολεύει άλλωστε ένα τέτοιο πειρατικό οικοδόμημα που κρατιέται εκτός του διεθνούς δικαίου! Το πιο μεγάλο εισόδημα στον κόσμο προέρχεται από σκοτεινές υποθέσεις. Και το δικό μας πειρατικό κράτος είναι το καλύτερο παράδειγμα γι’ αυτό. Δεν διαθέτει παραγωγή! Δεν διαθέτει εξαγωγές! Δεν διαθέτει δικό του νόμισμα! Βρίσκεται και κάτω από εμπάργκο! Όμως η ζωή συνεχίζεται. Και μάλιστα στα υψηλότερα στάνταρντ! Χάρη σε τι; Στο μαύρο χρήμα! Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ο μισθός των δέκα χιλιάδων ευρώ που παίρνουν οι «βουλευτές» μας στη «βουλή» μέσα σε τόση ανέχεια; Οι δρόμοι μας είναι γεμάτοι με πολυτελή αυτοκίνητα, τα βουνά μας και οι παραλίες μας είναι γεμάτα με πολυτελείς επαύλεις, μην τα ματιάσω. Σε αυτή την ανέχεια κατασκευάστηκαν ακόμα και ουρανοξύστες στο Τρίκωμο. Πώς κατασκευάστηκαν; Με ποια χρήματα; Καταλαβαίνω ότι το πλιάτσικο στον βορρά δεν έχει τελειωμό. Όμως, μόνο από αυτό είναι;
Ουσιαστικά, ούτε η Τουρκία, που λέει ότι αναγνωρίζει την «τδβκ», δεν την αναγνώρισε. Με αυτή την ανακήρυξη του πειρατικού κράτους απομονωθήκαμε εντελώς στον κόσμο. Δεν υπάρχουμε σε κανέναν τομέα διεθνώς. Όμως, ενόσω παίρνουν πολλά χρήματα, οι περισσότεροι δεν παραπονιούνται γι’ αυτό. Δεν τους νοιάζει και το γεγονός ότι είμαστε όμηροι της Τουρκίας εδώ. Αν κάνουν κάποια διαμαρτυρία, την κάνουν για περισσότερη ευημερία. Όχι για δημοκρατία και ελευθερία. Ζητούν ομοσπονδία, όμως η διζωνικότητα είναι όρος! Δεν γίνεται αν είναι μόνο μια περιοχή!
Εκείνοι που γεννήθηκαν το 1974 είναι 52 χρόνων και εκείνοι που γεννήθηκαν το 1983 43 χρόνων. Παιδιά του κόσμου του πλιάτσικου. Στο αφτί έχουν ένα έξυπνο τηλέφωνο. Χωρίς ψυχή, χωρίς αισθήματα. Περνούν από τον δρόμο σαν μια σκιά. Και πόσο ευτυχισμένοι είναι! Δεν αντιλαμβάνονται καν ότι δεν είναι ελεύθεροι!
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