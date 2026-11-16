Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», στην περιοχή υπάρχουν 162 οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδιωτικοί, δημοτικοί και δημοτικοί χώροι που λειτουργούν με μίσθωση. Επιπλέον, καταγράφονται 1.397 θέσεις γενικής στάθμευσης επί των οδών και 87 θέσεις για άτομα με αναπηρία. Ο αριθμός των 162 αφορά εγκαταστάσεις στάθμευσης και όχι μεμονωμένες θέσεις αυτοκινήτων. Κάθε οργανωμένος χώρος διαθέτει διαφορετική χωρητικότητα, ανάλογα με την έκταση και τη διαμόρφωσή του. Με βάση υπολογισμούς για τη δυναμικότητα των χώρων αυτών, ο συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης στην περιοχή εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 3.000, περιλαμβανομένων των θέσεων κατά μήκος των δρόμων. Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί επίσημη συνολική καταμέτρηση χωρητικότητας στους χάρτες του δήμου. Το ζήτημα των χώρων στάθμευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για το άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου στα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι καταστηματάρχες που ζητούν την αλλαγή του κυκλοφοριακού καθεστώτος υποστηρίζουν ότι οι περιορισμένες δυνατότητες στάθμευσης κοντά στα καταστήματα και η δυσκολία πρόσβασης αποθαρρύνουν τους καταναλωτές από το να επισκεφθούν την περιοχή.

Οι 143 ιδιωτικοί

Από το σύνολο των οργανωμένων χώρων στάθμευσης, οι 143 καταγράφονται ως ιδιωτικοί, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 88,3%. Άλλοι 16 είναι δημοτικοί, ενώ τρεις λειτουργούν ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης με μίσθωση. Η κατανομή αποτυπώνεται στον χάρτη με διαφορετικά χρώματα για κάθε κατηγορία. Οι ιδιωτικοί χώροι εμφανίζονται διάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιοχή του Σχεδίου, τόσο εντός των ενετικών τειχών όσο και στις εμπορικές και επιχειρηματικές περιοχές νοτίως του ιστορικού κέντρου.

Σημαντική συγκέντρωση καταγράφεται στο τμήμα της πόλης όπου βρίσκονται η Λεωφόρος Μακαρίου, η Στασικράτους και οι γειτονικοί δρόμοι, ενώ οργανωμένοι χώροι παρουσιάζονται επίσης κοντά στα ενετικά τείχη, στις εισόδους της παλιάς πόλης και σε περιοχές με γραφεία, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της κεντρικής περιοχής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των καταγεγραμμένων εγκαταστάσεων ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.

Άλλες 1.484 θέσεις στους δρόμους

Ξεχωριστή καταγραφή αφορά τις θέσεις στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη, στο κέντρο της Λευκωσίας υπάρχουν 1.397 θέσεις γενικής στάθμευσης και 87 θέσεις αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Οι συγκεκριμένες θέσεις αποτυπώνονται σε δρόμους εντός των τειχών, καθώς και σε οδικούς άξονες γύρω από το ιστορικό κέντρο και νοτίως αυτού. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει, επίσης, τα τμήματα δρόμων με δυνατότητα στάθμευσης σε περιοχές εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και σε γειτονιές όπου συνυπάρχουν κατοικίες, γραφεία και υπηρεσίες. Οι 87 θέσεις για άτομα με αναπηρία καταγράφονται χωριστά από τις θέσεις γενικής στάθμευσης. Επομένως, από το σύνολο των 1.484 θέσεων επί των οδών, οι 1.397 προορίζονται για γενική χρήση, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του δήμου. Δέον να σημειωθεί ότι η καταγραφή δεν περιλαμβάνει δεδομένα πληρότητας ανά ώρα ή ημέρα. Δεν προσδιορίζεται πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, πόσες καταλαμβάνονται από εργαζομένους και πόσες χρησιμοποιούνται από επισκέπτες που μεταβαίνουν στο κέντρο για αγορές ή άλλες δραστηριότητες. Δεν καταγράφεται, επίσης, η μέση διάρκεια στάθμευσης, ούτε η συχνότητα εναλλαγής των αυτοκινήτων στις διαθέσιμες θέσεις.

Το εμπορικό τρίγωνο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το εμπορικό τρίγωνο που σχηματίζουν η Λεωφόρος Μακαρίου, η Στασικράτους και η Ευαγόρου, όπου τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν έργα ανάπλασης και εφαρμόστηκαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι χάρτες παρουσιάζουν οργανωμένους χώρους στάθμευσης σε περιοχές γύρω από τους συγκεκριμένους εμπορικούς δρόμους. Παράλληλα, αποτυπώνουν θέσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου, καθώς και εγκαταστάσεις στάθμευσης σε άλλα σημεία του κέντρου. Η καταγραφή αφορά ολόκληρη την περιοχή του Σχεδίου Περιοχής και όχι αποκλειστικά τους δρόμους του εμπορικού τριγώνου. Συνεπώς, στους 162 οργανωμένους χώρους περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Μακαρίου.

Επιπρόσθετα, στα στοιχεία του δήμου δεν περιλαμβάνεται ξεχωριστή καταμέτρηση των χώρων που βρίσκονται σε ακτίνα συγκεκριμένων μέτρων από τη λεωφόρο, ούτε παρουσιάζεται η απόσταση που πρέπει να διανύσει πεζός από κάθε χώρο στάθμευσης μέχρι τους κύριους εμπορικούς δρόμους. Ανάλογα με τη θέση τους, οι χώροι που περιλαμβάνονται στους χάρτες εξυπηρετούν διαφορετικές περιοχές του κέντρου, μεταξύ των οποίων την παλιά πόλη, τη Μακαρίου και τις γειτονικές εμπορικές και διοικητικές περιοχές.

Το άνοιγμα της Μακαρίου

Η συζήτηση για τους χώρους στάθμευσης συνδέεται άμεσα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, τον Μάιο του 2025, για μερική επαναφορά της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων στη Λεωφόρο Μακαρίου, κίνηση που μέχρι τώρα δεν έγινε, ωστόσο δημιουργεί ερωτηματικά. Η απόφαση, η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία, προβλέπει τη διέλευση ιδιωτικών αυτοκινήτων στο βόρειο τμήμα της λεωφόρου κατά τις καθημερινές, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Για τα Σαββατοκύριακα και τις υπόλοιπες ώρες προβλέπεται η διατήρηση του υφιστάμενου κυκλοφοριακού καθεστώτος. Η εφαρμογή της απόφασης δεν προχώρησε, καθώς προέκυψαν ζητήματα σχετικά με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ανάπλασης. Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή, όπου εξετάστηκαν οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από την αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων. Οι καταστηματάρχες που τάσσονται υπέρ του ανοίγματος της λεωφόρου υποστηρίζουν ότι η διέλευση ιδιωτικών αυτοκινήτων θα διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στα καταστήματα. Σύμφωνα με τη θέση τους, οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναγκάζουν οδηγούς να ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές για να προσεγγίσουν την εμπορική περιοχή. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφωνούν με την επαναφορά των ιδιωτικών αυτοκινήτων επικαλούνται τον σχεδιασμό της ανάπλασης, τις συνθήκες διακίνησης των πεζών και τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών.

Πρόσβαση και στάθμευση

Στη συζήτηση για τη Μακαρίου περιλαμβάνονται δύο διαφορετικές παράμετροι, η πρόσβαση των αυτοκινήτων μέσω του οδικού δικτύου και η δυνατότητα εξεύρεσης θέσης στάθμευσης κοντά στον προορισμό τους. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αφορά την κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων σε συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου και δεν προβλέπει τη δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης. Αντίστοιχα, η χαρτογράφηση του δήμου καταγράφει τους οργανωμένους χώρους και τις θέσεις επί των δρόμων, χωρίς να περιλαμβάνει στοιχεία για τη χρήση τους από τους επισκέπτες της εμπορικής περιοχής. Στους χάρτες δεν παρουσιάζονται μετρήσεις της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής, στοιχεία για τις χρεώσεις των ιδιωτικών χώρων ή έρευνα για τις μετακινήσεις των καταναλωτών. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση για τον αριθμό των επιπλέον επισκεπτών που ενδέχεται να προσελκύσει η εμπορική περιοχή εάν εφαρμοστεί η απόφαση για μερική επαναφορά των ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Το ερώτημα, βεβαίως, είναι τι ακριβώς αναμένουν όσοι ζητούν την επιστροφή των αυτοκινήτων στη Μακαρίου. Ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να σταθμεύουν έξω από την πόρτα κάθε καταστήματος; Γιατί άλλο η διέλευση των αυτοκινήτων από τη λεωφόρο και άλλο η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους πελάτες.



