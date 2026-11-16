Σύμφωνα με το σημείωμα του Υπουργού, οι βασικές κατευθύνσεις για το 2027 περιλαμβάνουν την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και τη συνέχιση της διαμόρφωσης του δεύτερου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Περιλαμβάνουν επίσης τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων, τη διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και παραγωγικότητας, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Οι δαπάνες του Υπουργείου προβλέπονται σε €998 εκατ. το 2027, €1,056 δισ. το 2028 και €1,131 δισ. το 2029, έναντι €956 εκατ. το 2026. Πρόκειται για αυξήσεις €42 εκατ., €58 εκατ. και €75 εκατ. αντίστοιχα. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ύψους €19 εκατ. το 2027, €9 εκατ. το 2028 και €5 εκατ. το 2029. Ο κ. Μουσιούττας απέδωσε την αύξηση του 2027 κυρίως σε €38 εκατ. επιπλέον για τη Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά και €4 εκατ. για παροχές, χορηγίες, σχέδια και έργα.

Στον προϋπολογισμό του 2027 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κονδύλια για ενημερωτικές εκστρατείες και αναλογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Περιλαμβάνεται επίσης ποσό €5,5 εκατ. από εθνικούς πόρους για τη συνέχιση του έργου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», μετά τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Απασχόληση και αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η ανεργία παρέμεινε κάτω από 4% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 ο μέσος όρος εγγεγραμμένων ανέργων ήταν 10.662. Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κοινοποιήθηκαν 27.333 κενές θέσεις και πραγματοποιήθηκαν 2.274 τοποθετήσεις.

Τα σχέδια επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων γυναικών, νέων 15-29 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανέργων άνω των 50, αδρανών γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις, ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και αποφυλακισθέντων θα συνεχιστούν το 2027. Καταγράφηκαν 1.257 συμμετοχές στο σχέδιο για άνεργες γυναίκες, το οποίο έχει εξαντληθεί, 657 τοποθετήσεις νέων, 279 ανέργων άνω των 50, 93 αδρανών γυναικών, 121 ατόμων με αναπηρία, 249 ατόμων με χρόνιες παθήσεις και 126 αποφυλακισθέντων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κωνσταντίνου ζήτησε απλοποίηση του σχεδίου εργασιακής αποκατάστασης αποφυλακισθέντων, το οποίο, όπως είπε, αξιοποιείται λίγο ή καθόλου, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Αργεντούλα Ιωάννου έθεσε ερωτήματα για τη μισθολογική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και για τη λειτουργία και την πρόσβαση στην Επιτροπή Ισότητας στην Εργασία. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του Κινήματος Άλμα ζήτησε στοιχεία για τη συμμετοχή στα προγράμματα της ΑνΑΔ και την επίδρασή τους στην παραγωγικότητα. Ο ίδιος και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ρώτησαν για τη διαφορά μεταξύ κενών θέσεων και τοποθετήσεων.

Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 παραλήφθηκαν 3.210 αιτήσεις εργοδοτών για την απασχόληση 21.057 υπηκόων τρίτων χωρών. Στόχος για το 2027, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι η διατήρηση γρήγορων και αξιόπιστων διαδικασιών, η επικαιροποίηση του πλαισίου εργοδότησης αλλοδαπών εργαζομένων και η περαιτέρω μηχανογράφηση. Ο κ. Μουσιούττας θα αποστείλει γραπτώς στοιχεία που ζήτησαν ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και Άλμα για τις εγκρίσεις και τους κλάδους απασχόλησης, καθώς και απάντηση στην ερώτηση της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ Σάβιας Ορφανίδου για τις καθυστερήσεις. Επισήμανε ότι η ανάγκη για ξένο εργατικό δυναμικό «δεν θα εκλείψει», λόγω των συνθηκών σχεδόν πλήρους απασχόλησης.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης εργασίας και ότι «σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βγάλει κακό όνομα η Κύπρος ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ξένων είναι απάνθρωπες ή ότι γίνεται trafficking». Ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου είπε ότι η σχετική λειτουργία στο «ΕΡΓΑΝΗ», για ενημέρωση των εργοδοτών όταν απορρίπτεται αίτηση ασύλου εργαζομένου τους, δεν ήταν μέχρι τότε διαθέσιμη, αλλά θα είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και στο εξής. Ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 1.580 εργαζόμενοι των οποίων άλλαξε το καθεστώς και δεν δικαιούνται να εργάζονται, και ότι οι εργοδότες τους θα ενημερωθούν.

Απαντώντας σε ερωτήματα του βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνου Χατζηγεωργίου για την προστασία των ντόπιων εργαζομένων και την αποφυγή συμπίεσης των μισθών, ο διευθυντής του Τμήματος Εργασίας Αλέξανδρος Αλεξάνδρου είπε ότι πριν από την έκδοση άδειας γίνεται έλεγχος της αγοράς εργασίας. Αν υπάρχει διαθέσιμος Κύπριος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων, παραπέμπεται πρώτα στη θέση και, αν δεν προσληφθεί, δεν παραχωρείται άδεια στον εργοδότη για εργαζόμενο από τρίτη χώρα.

Συλλογικές συμβάσεις, κατώτατος μισθός και μισθολογική διαφάνεια

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε σε δύο συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους που εφαρμόστηκαν το 2026: τη Μόνιμη Συμφωνία για την ΑΤΑ, με σταδιακή αποκατάσταση της καταβολής στο 100%, και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, βάσει Διατάγματος που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Για το 2027, προτεραιότητα είναι η ψήφιση νομοσχεδίων εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για επαρκείς κατώτατους μισθούς, μισθολογική διαφάνεια και εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και η επέκταση δικαιωμάτων αδειών και ευέλικτων ρυθμίσεων στους ανάδοχους γονείς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, χαρακτήρισε στοίχημα την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και ζήτησε ενημέρωση για το κυβερνητικό σχέδιο δράσης. Υπενθύμισε ότι η οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς έπρεπε να έχει γίνει νόμος εδώ και δύο χρόνια. Ο Υπουργός απάντησε ότι τα νομοσχέδια για τη μισθολογική διαφάνεια και τους επαρκείς κατώτατους μισθούς βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή στα τέλη Δεκεμβρίου. Συνέδεσε μέρος των καθυστερήσεων με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου έθεσε το ζήτημα αξιοπρεπών απολαβών και της ανεργίας των νέων, η οποία, σύμφωνα με δήλωσή του, το 2025 ανήλθε στο 13,5% στις ηλικίες 15-24, τριπλάσια από το γενικό ποσοστό. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης ρώτησε πώς θα συνδεθεί ο κατώτατος μισθός με το πραγματικό κόστος ζωής και πώς προστατεύονται όσοι δεν λαμβάνουν ΑΤΑ. Ζήτησε επίσης να παρουσιάζονται οι μέσοι και διάμεσοι μισθοί με και χωρίς τις λίγες μεγάλες ξένες εταιρείες που καταβάλλουν πολύ υψηλούς μισθούς, «για να μη βγάζουμε λάθος συμπεράσματα».

Εργασιακή ειρήνη και ασφάλεια

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διατηρεί κεντρικό ρόλο στη διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης, είπε ο Υπουργός. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 χειρίστηκε 67 αιτήσεις μεσολάβησης που αφορούσαν 15.756 εργαζομένους, πραγματοποίησε 1.188 επιθεωρήσεις για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, εξέτασε 879 παράπονα και ενημέρωσε περισσότερους από 32.000 εργοδότες και εργαζομένους.

Ο Χρύσης Παντελίδης ζήτησε γραπτή ενημέρωση για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, αναφέροντας ότι το διοικητικό συμβούλιο περιφρονεί αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας για εργασιακά ζητήματα. Ρώτησε επίσης για το διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ και πιθανή σύγκρουση συμφέροντος λόγω της συμμετοχής μελών του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, που προσφέρουν ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ζήτησε στοιχεία για την αδήλωτη εργασία, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τις απώλειες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ρώτησε για παραβάσεις σε επιθεωρήσεις, περιπτώσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, κυρώσεις και τον μέσο χρόνο εξέτασης παραπόνων. Η Αργεντούλα Ιωάννου ρώτησε αν εισπράχθηκαν οι οφειλόμενες κοινωνικές ασφαλίσεις από εργοδότες που συνελήφθησαν για αδήλωτη εργασία.

Ο δείκτης εργατικών ατυχημάτων μειώθηκε κατά 7,2% το 2025 και κατά 32% σωρευτικά την περίοδο 2020-2025, ανέφερε ο Υπουργός. Συνέδεσε την πορεία αυτή και με στοχευμένες εκστρατείες επιθεωρήσεων: έγιναν 4.871 επιθεωρήσεις το 2025, το 65% στον κατασκευαστικό τομέα, με έμφαση στην πρόληψη πτώσεων από ύψος και της θερμικής καταπόνησης. Προτεραιότητα για το 2027 θα είναι και η εποπτεία υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενόψει της μετάβασης σε παραγωγή στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο Υπουργός θα αποστείλει γραπτώς στοιχεία που ζήτησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης για καταγγελίες επιχειρήσεων και καταδίκες.

Επιδόματα, γονικές άδειες και οφειλές

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου ρώτησε αν αναμένονται αλλαγές στα επιδόματα μητρότητας και πατρότητας. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είπε ότι έθεσε την ανάγκη στήριξης των εργαζόμενων γονέων, επέκτασης των αδειών μητρότητας και πατρότητας και εκσυγχρονισμού του υπολογισμού του επιδόματος. Βουλευτές του ΔΗΣΥ και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου έθεσαν επίσης την ανάγκη στήριξης οικογενειών με παιδιά που έχουν σοβαρές ασθένειες και απουσιάζουν από την εργασία για θεραπείες και νοσηλείες. Ο κ. Αποστόλου ζήτησε αυξημένη γονική άδεια, η οποία να μπορεί να λαμβάνεται συνεχόμενα όσο νοσηλεύεται το παιδί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός είπε ότι εντός του 2027 θα προχωρήσει αναλογιστική μελέτη για την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια, για την οποία προωθείται η άρση περιορισμών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Βουλευτές του ΔΗΣΥ, η Αργεντούλα Ιωάννου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Γιάννης Λαούρης ζήτησαν στοιχεία για καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων επιδομάτων. Ο Ανδρέας Αποστόλου εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημαντική μείωση των χρόνων ανταπόκρισης, σημειώνοντας ότι χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση σε συγκεκριμένα επιδόματα, όπως η άδεια μητρότητας. Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε σε υποστελέχωση ορισμένων τμημάτων και είπε ότι ζήτησε από όλα τα τμήματα, μέσω εγκυκλίου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υπερωριακή εργασία ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι χρόνοι αξιολόγησης.

Για τις οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης του 2026, ο Υπουργός είπε ότι πρόκειται για το τρίτο σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο προκηρύχθηκε μετά από κρίσεις το 2013, την πανδημία και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση. Όπως ανέφερε, τα σχέδια βοηθούν τόσο το Ταμείο όσο και τους ιδιώτες. Για το τελευταίο σχέδιο είπε ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ το συνολικό χρέος των αιτητών ανέρχεται σε €118 εκατ. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων εξετάστηκε και πληροί τα κριτήρια, αλλά ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγεται η κατάχρηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ