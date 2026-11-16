Αυξήθηκε κατά 18% το φορτίο που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο

Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026, το βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν από και προς την Κύπρο ανήλθε στους 12,5 χιλιάδες τόνους, έναντι 10,6 χιλιάδων τόνων το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι οδικές μεταφορές φορτίου εντός Κύπρου έφτασαν τα 11,16 εκατομμύρια τόνους, από 10,91 εκατομμύρια τόνους την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν από και προς την Κύπρο αυξήθηκε κατά 13,6%, φτάνοντας τους 23,6 χιλιάδες τόνους, έναντι 20,7 χιλιάδων τόνων το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι μεταφορές εντός Κύπρου αυξήθηκαν επίσης κατά 2,3%, στα 22,29 εκατομμύρια τόνους, από 21,79 εκατομμύρια.

Αντίθετα, τα τονοχιλιόμετρα, δείκτης που αποτυπώνει το μεταφορικό έργο συνυπολογίζοντας το βάρος του φορτίου και την απόσταση που διανύθηκε, παρουσίασαν μείωση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα τονοχιλιόμετρα στις οδικές μεταφορές εντός Κύπρου μειώθηκαν κατά 11,4%, στα 242,6 εκατομμύρια, από 273,8 εκατομμύρια την ίδια περίοδο του 2025. Στις μεταφορές από και προς την Κύπρο η μείωση ήταν 16,8%, με τα τονοχιλιόμετρα να διαμορφώνονται στα 8,7 εκατομμύρια, έναντι 10,4 εκατομμυρίων.

Για το πρώτο εξάμηνο, τα τονοχιλιόμετρα μειώθηκαν κατά 7,8% στις μεταφορές εντός Κύπρου, στα 501,9 εκατομμύρια, και κατά 20,5% στις μεταφορές από και προς την Κύπρο, στα 16,5 εκατομμύρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ