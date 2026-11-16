Τη σύνοδο, με θέμα «Alternative Funds and the New Capital Economy», χαιρέτησαν η πρόεδρος του Cyprus Investment Funds Association (CIFA), Μαρία Παναγιώτου, και ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Λούκας Λαγούδης, μίλησε για την προοπτική μιας πιο ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς επενδυτικών ταμείων.

Η ανάπτυξη του κλάδου

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι την τελευταία δεκαετία η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, καθιερώνοντας τη θέση της ως αξιόπιστη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή δικαιοδοσία για τη σύσταση, τη διαχείριση και τη διοίκηση επενδυτικών κεφαλαίων.

Όπως είπε, ο τομέας, που κάποτε ήταν αναδυόμενος, εξελίχθηκε σε σημαντικό πυλώνα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στηριζόμενος σε ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, σε ευρύ φάσμα έμπειρων επαγγελματιών και στα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος, πρόσθεσε, οφείλεται στη διαρκή συνεργασία του κλάδου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κυβέρνηση, τη Βουλή και άλλους θεσμικούς φορείς, καθώς και στη δέσμευση των επαγγελματιών και των οργανισμών του τομέα.

Ως ορόσημα για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ανέφερε τη θέσπιση των Εγγεγραμμένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF), τη συνεχή εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την υιοθέτηση ειδικής νομοθεσίας για τους διαχειριστές επενδυτικών ταμείων.

Για την ένταξη των κυπριακών ταμείων στην πλατφόρμα Funds Place της Euroclear, είπε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου 2027. Η εξέλιξη, ανέφερε, θα ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή προβολή, την προσβασιμότητα και τη διασυνδεσιμότητα των κυπριακών επενδυτικών ταμείων στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ακόμη ότι προωθούνται νομοθετικές βελτιώσεις. Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομικών, δρομολογείται στοχευμένη τροποποίηση του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με την ίδια, ο τομέας διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία άνω των €10 δισ., εξέλιξη που αποτυπώνει την πρόοδο των προηγούμενων ετών και την εμπιστοσύνη επενδυτών και διαχειριστών στη χώρα. Η αξία του κλάδου, πρόσθεσε, δεν περιορίζεται στα υπό διαχείριση κεφάλαια: τα ταμεία συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας, δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας και διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία. Χρηματοδοτούν έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών και των ακινήτων.

«Ένα πραγματικά επιτυχημένο κέντρο επενδυτικών κεφαλαίων δεν αξιολογείται μόνο με βάση τον όγκο των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται, αλλά και με βάση την απτή οικονομική αξία που παράγει», ανέφερε. Η Κύπρος, είπε, πρέπει να ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα χωρίς εκπτώσεις στα υψηλά ρυθμιστικά και επαγγελματικά πρότυπα, να επενδύει στην τεχνογνωσία, να υιοθετεί την καινοτομία, να βελτιώνει την αποδοτικότητα και να διατηρεί ένα ευέλικτο επιχειρηματικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διεθνών επενδυτών.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παραμένει καθοριστικής σημασίας, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι ο CIFA θα συνεχίσει τον ανοικτό και προσανατολισμένο στην εξεύρεση λύσεων διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. «Φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς η προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων, αλλά η καλλιέργεια ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οικοσυστήματος, ικανού να εξυπηρετεί απαιτητικούς διεθνείς επενδυτές και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά», είπε.

Ξένες επενδύσεις και τεχνολογία

Ο κ. Ταννούσης ανέδειξε τη σταθερότητα και τις προοπτικές που προσφέρει η Κύπρος στα επενδυτικά ταμεία. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις του κλάδου, είπε, η χώρα σημείωσε σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εφαρμόζοντας στοχευμένη πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων.

Η Κύπρος κατατάσσεται δεύτερη στην ΕΕ και μεταξύ των δέκα κορυφαίων χωρών παγκοσμίως στις άμεσες ξένες επενδύσεις ανά κάτοικο. Προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε €11,6 δισ. το 2025.

Με βάση μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι ετήσιες ροές νέων άμεσων ξένων επενδύσεων συνεισφέρουν περίπου το 3,3% του ΑΕΠ και στηρίζουν το 4,4% της εγχώριας απασχόλησης. Πέρα από την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τεχνολογία, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας στη χώρα.

Στον τομέα της τεχνολογίας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 800 εταιρείες, με περίπου 30.000 εργαζομένους, και αντιστοιχεί στο 14% της κυπριακής οικονομίας. Ο κ. Ταννούσης είπε ότι η Κύπρος καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης του τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι επενδυτές δεν έρχονται απλώς στην Κύπρο. Παραμένουν, επεκτείνονται και επανεπενδύουν», είπε, προσθέτοντας ότι σε έναν κόσμο αβεβαιότητας η χώρα προσφέρει αυτό που εκτιμούν περισσότερο οι επενδυτές: «σταθερότητα με προοπτική».

Ο κ. Ταννούσης ανέφερε ότι ο κλάδος των επενδυτικών ταμείων έχει πλέον ωριμάσει στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 η Κύπρος επόπτευε 312 εταιρείες διαχείρισης και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση €11,4 δισ. Το ποσό αυτό σημείωσε αύξηση 7,5% μέσα σε ένα τρίμηνο.

Αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση του Νόμου περί Διαχειριστών Επενδυτικών Ταμείων του 2025, με τον οποίο η διαχείριση επενδυτικών ταμείων καθίσταται ρυθμιζόμενη δραστηριότητα που απαιτεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως είπε, η νομοθεσία κατατάσσει την Κύπρο μεταξύ των κορυφαίων χρηματοοικονομικών κέντρων ως προς τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus σημείωσε ότι ο κλάδος μπορεί να στηρίξει και την ίδια την Κύπρο, ενισχύοντας τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία Προνοίας διαχειρίζονται ήδη κεφάλαια €4,8 δισ. για περισσότερα από 146.000 μέλη.

Κυβέρνηση, Invest Cyprus, ιδιωτικός τομέας, ρυθμιστικές αρχές και πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών, πρόσθεσε, προωθούν μια ενιαία και συνεκτική ταυτότητα, με στόχο η Κύπρος να αποτελεί ελκυστικό κόμβο εντός της ΕΕ και με παγκόσμια εμβέλεια για επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αλλαγές

Ο κ. Λαγούδης μίλησε με θέμα «Towards a More Integrated European Funds Market». Αναφέρθηκε στο εξελισσόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, στις αλλαγές που εισάγουν το Market Integration & Supervision Package (MISP) και η οδηγία AIFMD II, καθώς και στα ευρήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το εποπτικό της έργο.

Για τις προτάσεις του MISP, είπε ότι η Κύπρος χαιρετίζει τα βήματα που αποσκοπούν στη μείωση των εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες και στην προώθηση συνεπέστερης εποπτείας στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας. Αν και το MISP και η AIFMD II εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, πρόσθεσε, οι δύο μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν συνολικά να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Τα ευρήματα των εποπτικών ελέγχων είναι ενθαρρυντικά, ανέφερε ο κ. Λαγούδης. Οι περισσότερες εταιρείες επέδειξαν επαρκή συμμόρφωση, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και δυνατότητα πρόσβασης των λειτουργιών ελέγχου στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και στο διοικητικό συμβούλιο. Διαπιστώθηκαν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική τεχνογνωσία στα τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, δομημένες διαδικασίες υποβολής αναφορών και κατάλληλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενες αδυναμίες, τις οποίες παρουσίασε αναλυτικά. Το κοινό στοιχείο των παρατηρήσεων, είπε, είναι ότι «η αποτελεσματική διακυβέρνηση δεν κρίνεται από τις πολιτικές που υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί ελέγχου».

Οι εποπτικές προτεραιότητες για το μέλλον θα περιλαμβάνουν την εποπτεία των θεματοφυλάκων και τη διαχείριση κινδύνων. Η Επιτροπή, σημείωσε, θα συνεχίσει να εξετάζει αν οι εταιρείες διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων, αποτελεσματική εποπτεία κινδύνων και στιβαρά πλαίσια διακυβέρνησης που αντέχουν σε συνθήκες πίεσης.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς μια πιο ενοποιημένη και αποδοτική Ενιαία Αγορά, με λιγότερα εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες και μεγαλύτερη εποπτική σύγκλιση. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι απαιτήσεις για διακυβέρνηση, λογοδοσία και προστασία των επενδυτών.

Για τις επιχειρήσεις, είπε, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να συνδυάζουν μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία με ισχυρότερους ελέγχους. Διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη ενός ανταγωνιστικού, καινοτόμου και διεθνώς ελκυστικού κλάδου επενδυτικών ταμείων, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα που θεμελιώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ