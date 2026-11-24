Μιλώντας στο Ετήσιο Τουριστικό Συνέδριο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), με τίτλο «Tourism Beyond 2030: Competing in an Era of Constant Change», ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το 2026 προοριζόταν αρχικά να είναι ακόμη μία χρονιά-ορόσημο για τον κυπριακό τουρισμό, σύμφωνα με τους αρχικούς προγραμματισμούς και τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, πρόσθεσε, εξελίχθηκε σε χρονιά κατά την οποία ο κλάδος κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη τουριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, λόγω εξωγενών παραγόντων.

Παρά τις δυσκολίες, εκτίμησε ότι «η χρονιά θα ολοκληρωθεί με μονοψήφια μείωση στις αφίξεις και τα έσοδα σε σύγκριση με το 2025, το οποίο αποτέλεσε έτος ρεκόρ, διατηρώντας παράλληλα θετικό πρόσημο σε σχέση με το 2024».

Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού, παρά τα διαχρονικά γεωγραφικά μειονεκτήματα της χώρας, όπως η απόσταση από τις μεγάλες τουριστικές αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, αλλά και τη μετατόπιση της ζήτησης προς τη Δυτική Ευρώπη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ο Υφυπουργός έθεσε ως βασική προτεραιότητα τον σχεδιασμό του τουρισμού των επόμενων δεκαετιών και προσδιόρισε έξι άξονες: ανταγωνιστικότητα, υποδομές, διαχείριση προορισμών, βιωσιμότητα, αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον άνθρωπο.

Για τις υποδομές, ανέφερε ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 αποτελεί ευκαιρία αναβάθμισης των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών. Για τη βιωσιμότητα τόνισε ότι «δεν αποτελεί μια πρόσκαιρη τάση, αλλά αναγκαιότητα, καθώς προϋποθέτει την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή».

Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τόσο για την περαιτέρω ενίσχυση του Παρατηρητηρίου Τουρισμού όσο και για δράσεις προβολής της χώρας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το προωθητικό υλικό με επίκεντρο τη θεά Αφροδίτη.

«Ο τουρισμός έχει εισέλθει σε έναν νέο κύκλο, στον οποίο ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητεί μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες, επηρεάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και αξιολογεί όλο και περισσότερο την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών», είπε ο κ. Κουμής. «Η επένδυση σε κάθε πτυχή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του κυπριακού τουρισμού», σημείωσε.

Στην ανάγκη προσαρμογής του κυπριακού τουρισμού στη νέα πραγματικότητα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία ενός προορισμού δεν θα κρίνεται πλέον μόνο από τον αριθμό των αφίξεων.

«Η επιτυχία ενός προορισμού δεν θα αξιολογείται πλέον αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των αφίξεων, αλλά και με γνώμονα το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «ο τουρισμός του 2030 και μετά χτίζεται σήμερα» και πως οι προορισμοί που θα επενδύσουν στην αυθεντικότητα, την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό, τη βιωσιμότητα, τις υποδομές και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Ο κ. Βαβλίτης υπογράμμισε ότι στόχος του συνεδρίου δεν είναι απλώς η πραγματοποίηση ακόμη μίας συνάντησης του τουριστικού κλάδου, αλλά η κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως ανέφερε, επιδίωξη του ΣΤΕΚ είναι να αναδειχθεί η Κύπρος σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό, ανθεκτικό στις γεωπολιτικές προκλήσεις, περιβαλλοντικά υπεύθυνο, ψηφιακά έξυπνο και κοινωνικά δίκαιο, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τη συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στον τουρισμό ανέδειξε η Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), αναφερόμενη στη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ΣΕΤΕ και ΣΤΕΚ.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, είπε, είναι δύο ισχυροί τουριστικοί προορισμοί που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, ιδίως ως προς τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς τους στη διεθνή αγορά. Για την τουριστική περίοδο, σημείωσε ότι ζητούμενο για τις δύο χώρες είναι να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταξιδιωτών και να διατηρούν τη θέση τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τις προοπτικές και τις προκλήσεις της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου ανέλυσε η Μαρία Κουρούπη, Director of Aviation Development, Marketing & Communication της Hermes Airports, δίνοντας έμφαση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ανατολής.

Όπως ανέφερε, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης διαμορφώνονται στις αγορές αυτές: η Ινδία αναμένεται να καταγράψει ετήσια ανάπτυξη άνω του 6% την επόμενη δεκαετία, η Νοτιοανατολική Ασία περίπου 5,3% και οι χώρες του Κόλπου περίπου 4%.

Η κ. Κουρούπη συνέδεσε την αεροπορική συνδεσιμότητα με την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος και τις νέες προτιμήσεις των ταξιδιωτών. «Η επιλογή ενός ταξιδιού δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τον προορισμό, αλλά ολοένα περισσότερο από τις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει. Οι ταξιδιώτες αναζητούν συγκεκριμένους λόγους για να επισκεφθούν έναν τόπο, όπως ο χειμερινός ήλιος, οι αθλητικές δραστηριότητες ή οι δυνατότητες εξ αποστάσεως εργασίας. Επομένως, η Κύπρος χρειάζεται να αναδείξει και να προωθήσει τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ