Ο Πρόεδρος μιλούσε κατά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Λευτέρη Χριστοφόρου, ο οποίος του παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Συνεδρίου για το 2025. Όπως ανέφερε, οι ευρωπαϊκοί πόροι που προβλέπονται για την Κύπρο υπερβαίνουν τα €2,5 δισ., ενώ το συνολικό ποσό ξεπερνά τα €3,5 δισ. αν συνυπολογιστούν οι εθνικές συνεισφορές.

Η αξιοποίηση των κονδυλίων δεν θα αφορά μόνο έργα υποδομής, αλλά θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για το στεγαστικό, την τρίτη ηλικία, τους νέους και τις φοιτητικές εστίες. Πρόσθεσε ότι έχει ήδη αρχίσει η εσωτερική προετοιμασία, ώστε οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν τον Σεπτέμβριο του 2027.

Για τις διαβουλεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε καθοριστική συγκυρία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει την πρότασή της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Ανέφερε ότι το Σαββατοκύριακο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ότι τη Δευτέρα συζήτησε το θέμα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για έκτακτη ευρωπαϊκή συνάντηση, αφιερωμένη αποκλειστικά στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Στόχος είναι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους για τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας, τον οποίο ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο στην ιστορία της ΕΕ.

Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, σημείωσε. Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστούν οι παραδοσιακές πολιτικές της ΕΕ, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως η πολιτική συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των τομέων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στην επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της.

Υψηλή απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκφράζοντας ικανοποίηση για τις επιδόσεις της Κύπρου. Παρά τις δημόσιες αμφιβολίες για το κατά πόσο η χώρα θα μπορούσε να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια, η συστηματική εργασία της Κυβέρνησης την κατέταξε μεταξύ των κρατών μελών με τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης.

Η πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου εξεταζόταν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να παρακολουθείται στενά η υλοποίηση των δράσεων. Ο κ. Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι συγκεκριμένο ποσό δεν αξιοποιήθηκε, λόγω κυβερνητικής απόφασης να μην εφαρμοστεί μέτρο που θα επιβάρυνε οικονομικά τους πολίτες.

Ο κ. Χριστοφόρου εξήγησε ότι η Κύπρος δεν αξιοποίησε €28 εκατ., καθώς η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην προωθήσει νομοθετική ρύθμιση που θα επέφερε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στα καύσιμα. Για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ανέφερε ότι ο τρόπος λειτουργίας του θα ακολουθεί τη λογική του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: η υλοποίηση των συμφωνημένων πολιτικών θα προηγείται της καταβολής των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Χριστοφόρου για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον προληπτικό ρόλο του. Όπως είπε, οι εισηγήσεις και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στις συναντήσεις για την παρακολούθηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν καθοριστικές για τα αποτελέσματα στην απορρόφηση των κονδυλίων.

Χριστοφόρου: Καθαρό όφελος €430,8 εκατ. για την Κύπρο το 2025

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου ανέφερε ότι η Κύπρος παραμένει καθαρός αποδέκτης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το 2025, το καθαρό δημοσιονομικό όφελος από τη συμμετοχή της χώρας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ανήλθε σε €430,8 εκατ., μετά την αφαίρεση των συνεισφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το θετικό ισοζύγιο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2026.

Ο κ. Χριστοφόρου εξήρε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και ανέφερε ότι η Κύπρος πέτυχε υψηλό βαθμό απορρόφησης. Πρόσθεσε ότι στους ελέγχους που αφορούσαν την Κύπρο δεν εντοπίστηκαν επιβαρυντικά ευρήματα για τη διαχείριση των κονδυλίων, συνδέοντας τη χρηστή διαχείριση με την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία των διαπραγματεύσεων για τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στον ρόλο της Κύπρου στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου, αποτελεσματικότερου και περισσότερο ανταγωνιστικού δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ