Όπως σημειώνει, στο ψηφιακό περιβάλλον καταγράφεται με ανησυχητική ένταση μια διαφορετική μορφή «πληθωρισμού», η οποία δεν αποτυπώνεται στους συμβατικούς οικονομικούς δείκτες. Πρόκειται για τη ραγδαία αύξηση όχι μόνο της συχνότητας, αλλά και της πολυπλοκότητας, της ταχύτητας και της δυνητικής οικονομικής επίδρασης των κυβερνοεπιθέσεων.

Η εξέλιξη των επιθέσεων την περίοδο 2022-2025 καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία εντείνεται και διευρύνεται η απειλή. Το 2025 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 800 δημοσιοποιημένες επιθέσεις με πολιτική διάσταση ή στόχο κρίσιμες υποδομές, αριθμός διπλάσιος από εκείνον του 2022. Στην Ευρωζώνη οι επιθέσεις πλησίασαν τις 200, σημειώνοντας εξαπλάσια αύξηση την ίδια περίοδο, αναφέρει ο κ. Πατσαλίδης.

«Σε έναν κόσμο όπου οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, οι αγορές λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα και οι οικονομίες εξαρτώνται από αλληλοσυνδεμένες ψηφιακές υποδομές, η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά τεχνολογικό ζήτημα. Έχει αναδειχθεί σε ουσιώδη παράμετρο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας», υπογραμμίζει ο Διοικητής. Στην εξίσωση, προσθέτει, μπαίνει και η αυξανόμενη χρήση κρυπτοστοιχείων, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της κυβερνοεγκληματικής δραστηριότητας.

Τα κρυπτοστοιχεία μπορούν να διευκολύνουν τη διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και να δυσχεράνουν την ιχνηλάτηση των συναλλαγών. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στις κυβερνοαπειλές. Στην πρόσφατη έκθεσή της για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα (Financial Stability Review, Νοέμβριος 2026), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναδεικνύει τον κυβερνοκίνδυνο σε αναδυόμενο συστημικό κίνδυνο που απαιτεί στενή παρακολούθηση.

Η πρόκληση, σύμφωνα με τον κ. Πατσαλίδη, είναι κατά πόσο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του μπορεί να απορροφά τις επιπτώσεις ενός σοβαρού ψηφιακού περιστατικού, να διατηρεί τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του και να αποτρέπει τη μετάδοση της διαταραχής στην ευρύτερη οικονομία. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, οι υποδομές πληρωμών και οι πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών συγκροτούν ένα σύνθετο οικοσύστημα, όπου η διαταραχή μιας κρίσιμης λειτουργίας μπορεί να μεταδοθεί γρήγορα σε άλλους συμμετέχοντες.

Μια επίθεση σε ένα μεμονωμένο ίδρυμα μπορεί αρχικά να φαίνεται ως επιχειρησιακό πρόβλημα. Αν επηρεάσει, όμως, την εκτέλεση πληρωμών, την πρόσβαση σε καταθέσεις, την αξιοπιστία των δεδομένων ή τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, οι συνέπειές της μπορεί να αποκτήσουν συστημική διάσταση. «Η αυξανόμενη διασύνδεση των χρηματοοικονομικών οντοτήτων σημαίνει ότι ακόμη και μια επίθεση σε μια σχετικά μικρή οντότητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για ένα συστημικό γεγονός με επιπτώσεις πέραν του άμεσα πληγέντος οργανισμού», προειδοποιεί.

Ο Διοικητής τονίζει ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί θεμέλιο του χρηματοοικονομικού συστήματος και μπορεί να διαβρωθεί όχι μόνο από πραγματικές οικονομικές ζημιές, αλλά και από την αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει νέα διάσταση, λειτουργώντας ως καταλύτης που αυξάνει την ταχύτητα, την κλίμακα και την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων. Η πιο ανησυχητική εξέλιξη, αναφέρει ο κ. Πατσαλίδης, είναι η δραματική μείωση του χρόνου από τον εντοπισμό μιας ευπάθειας έως την εκμετάλλευσή της, το λεγόμενο φαινόμενο «zero-day». Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε περισσότερο από το 70% των περιπτώσεων εκμετάλλευσης ευπαθειών που είχαν καταγραφεί έως το σημείο αναφοράς του 2026, οι πάροχοι λογισμικού δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο για να εφαρμόσουν έγκαιρα διορθωτικές παρεμβάσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31% το 2021.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να εκδηλωθεί και να μεταδοθεί μια διαταραχή. Μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ανάλογους μηχανισμούς απώλειας εμπιστοσύνης, ιδίως αν δημιουργούσε αμφιβολίες για την ακεραιότητα των δεδομένων ή τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. «Στον κόσμο του “fast finance” οι κίνδυνοι μεταδίδονται σχεδόν στιγμιαία. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων ενδέχεται να είναι υποτιμημένος σε σχέση με την πραγματική του διάσταση. Οι παραδοσιακοί δείκτες επιμέτρησης του κινδύνου πιθανόν να χρήζουν εκσυγχρονισμού», σημειώνει.

Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας. Η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, ο ταχύτερος εντοπισμός ασυνήθιστης δραστηριότητας και η αυτοματοποίηση της απόκρισης σε απειλές μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την ανθεκτικότητα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά αναπόφευκτες τις επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις. Μεταβάλλει, όμως, τη σχέση μεταξύ επιτιθέμενου και αμυνόμενου, δημιουργώντας έναν διαρκή ανταγωνισμό ταχύτητας και τεχνολογικής προσαρμογής.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβερνοανθεκτικότητα δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αποτροπή επιθέσεων. Πρέπει, σύμφωνα με τον Διοικητή, να περιλαμβάνει την έγκαιρη ανίχνευση, τον περιορισμό των επιπτώσεων και την ταχεία αποκατάσταση κρίσιμων λειτουργιών. Η διαχείριση τέτοιων «speed shocks» απαιτεί διαφορετική αντίληψη επιχειρησιακής ετοιμότητας, με λιγότερο χρόνο από τον εντοπισμό έως τη λήψη απόφασης και σαφέστερες διαδικασίες συντονισμού και ανάκαμψης.

Η αυξανόμενη συχνότητα και πολυπλοκότητα των κυβερνοαπειλών καθιστά αναγκαία μια ευρύτερη προσέγγιση, η οποία δεν περιορίζεται στην προστασία ψηφιακών υποδομών, αλλά περιλαμβάνει τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της συλλογικής ανθεκτικότητας. Ο κ. Πατσαλίδης διακρίνει δύο σημαντικές τάσεις.

Η πρώτη είναι η καθολική θωράκιση απέναντι στις κυβερνοαπειλές. Η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον αποκλειστική ευθύνη των εξειδικευμένων τεχνολογικών μονάδων, αλλά οριζόντια προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση και οργανισμό. Χρειάζεται συστηματική χαρτογράφηση των κρίσιμων λειτουργιών και αλληλεξαρτήσεων, μεταξύ άλλων με εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, επένδυση σε βασικά πρωτόκολλα κυβερνοϋγιεινής, ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων περιστατικών και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω των αρμόδιων θεσμών. Η προετοιμασία κρίνεται τόσο από τη δυνατότητα αποτροπής μιας επίθεσης όσο και από τον περιορισμό των συνεπειών και την ταχεία αποκατάσταση κρίσιμων λειτουργιών.

Η δεύτερη τάση αφορά την προετοιμασία για μια ενδεχόμενη «ζωή εκτός δικτύου». Κράτη, θεσμοί, οργανισμοί, επιχειρήσεις και νοικοκυριά καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ακόμη και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Η προετοιμασία, σύμφωνα με τον Διοικητή, προϋποθέτει σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας, εφεδρικές πηγές ενέργειας, εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και δοκιμασμένες διαδικασίες για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών. Τα νοικοκυριά, αντίστοιχα, θα πρέπει να διαθέτουν στοιχειώδη ετοιμότητα, κρίσιμα έγγραφα και εύλογο απόθεμα μετρητών.

«Ο πληθωρισμός των κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναδυόμενες προκλήσεις για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η αύξηση της συχνότητας και της πολυπλοκότητας των επιθέσεων, η επιτάχυνση που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και η εντεινόμενη διασύνδεση των ψηφιακών υποδομών δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ακόμη και μεμονωμένα περιστατικά μπορούν να αποκτήσουν ευρύτερες συνέπειες», αναφέρει ο κ. Πατσαλίδης.

Για τις κεντρικές τράπεζες, επισημαίνει, το δίδαγμα είναι σαφές: «Η χρηματοοικονομική σταθερότητα στηρίζεται πλέον όχι μόνο στην ανθεκτικότητα των ισολογισμών, αλλά και στην ανθεκτικότητα των ψηφιακών δικτύων που συνδέουν το χρηματοοικονομικό σύστημα».

Πηγή: ΚΥΠΕ