Από αυτούς, 145.506 άτομα, δηλαδή το 14,5% του πληθυσμού, βρίσκονταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα έως €13.240.

Η μεσαία τάξη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ποσοστό 64,2%. Ειδικότερα, το 21,7% (211.870 άτομα) ανήκει στην κατώτερη μεσαία τάξη, με εισόδημα από €16.551 έως €22.066. Το ποσό των €22.066 είναι το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εθνικό εισόδημα.

Στη μέση μεσαία τάξη ανήκει το 30,9% του πληθυσμού (302.193 άτομα), με εισόδημα από €22.067 έως €33.099. Η ανώτερη μεσαία τάξη περιλαμβάνει το 11,6% (113.723 άτομα), με εισόδημα από €33.100 έως €44.132.

Στην ανώτερη εισοδηματική τάξη βρίσκεται το 7,5% του πληθυσμού (72.819 άτομα), με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα άνω των €44.133, δηλαδή πάνω από το 200% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος.

Το 2024, το 27,8% του πληθυσμού ανήκε στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, το 64,6% στη μεσαία και το 7,6% στην ανώτερη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2025 ήταν 28,3%, 64,2% και 7,5%.

Σύνθεση των εισοδηματικών τάξεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, στην κατώτερη τάξη το 37% είναι εργαζόμενοι, το 5,9% άνεργοι, το 36,3% συνταξιούχοι και το 20,8% άλλα μη οικονομικά ενεργά άτομα.

Στη μεσαία τάξη, το 69,5% είναι εργαζόμενοι, το 2,4% άνεργοι, το 14,2% συνταξιούχοι και το 14% άλλα μη οικονομικά ενεργά άτομα. Στην ανώτερη τάξη, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 71,3%, 1%, 15,1% και 12,6%.

Ως προς τη σύνθεση των νοικοκυριών, στην κατώτερη τάξη το 55,5% δεν έχει εξαρτώμενα παιδιά, το 11,5% έχει ένα, το 16,9% δύο και το 16,1% τρία ή περισσότερα.

Στη μεσαία τάξη, το 47% των νοικοκυριών δεν έχει εξαρτώμενα παιδιά, το 21,6% έχει ένα, το 23,7% δύο και το 7,7% ένα ή περισσότερα. Στην ανώτερη τάξη, το 51,9% δεν έχει παιδιά, το 22% έχει ένα, το 19,5% δύο και το 6,6% τρία ή περισσότερα.

Η έρευνα καταγράφει ότι το 27,4% των νοικοκυριών της κατώτερης εισοδηματικής τάξης καθυστερεί την αποπληρωμή δόσεων δανείου για την κύρια κατοικία ή την καταβολή ενοικίου. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 32,9% του 2023.

Στη μεσαία τάξη, το 8,2% των νοικοκυριών καθυστερεί την πληρωμή δόσης δανείου ή ενοικίου, έναντι 8,7% το 2023. Στην ανώτερη τάξη, το ποσοστό αυξήθηκε από 1,7% το 2023 σε 4,5% το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ