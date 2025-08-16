ΚΟΑΓ: Τα νέα κίνητρα γεμίζουν τα ταμεία - Θα εισπράξουν περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ

Με μεγάλη ικανοποίηση αντικρίζουν στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης την ανταπόκριση που υπάρχει στα πολεοδομικά κίνητρα που έχουν δοθεί από το κράτος προς τους ιδιώτες για ανάπτυξη οικιστικών μονάδων που διατίθενται ως προσιτή κατοικία. Ήδη, σε μόλις μερικούς μήνες εφαρμογής των κινήτρων σημειώνεται μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο, από τη μία αυξάνει το οικιστικό απόθεμα στη χώρα, ιδιαίτερα στην κατηγορία της προσιτής κατοικίας, και από την άλλη γεμίζει τα ταμεία του ΚΟΑΓ με όσους ιδιώτες προτιμούν να εξαγοράζουν το κίνητρο, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στον ΚΟΑΓ να ετοιμάζει τα επόμενα πλάνα του με μεγαλύτερη ευκολία. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τους υπολογισμούς, αν ο ιδιώτης επιλέξει την εξαγορά, ουσιαστικά πληρώνει περίπου επιπλέον 50% της τιμής που θα του κόστιζε. Μέχρι στιγμής από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί υπολογίζεται ότι τα ταμεία του ΚΟΑΓ θα εισπράξουν περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ, με τον αριθμό να μπορεί ακόμα και να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Όλα αυτά μόλις σε διάστημα τεσσάρων μηνών, αφού ουσιαστικά τα εν λόγω πολεοδομικά κίνητρα ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», μέχρι τώρα υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες για 22 μονάδες (διαμερίσματα) στην Λευκωσία, 11 στη Λεμεσό και 39 στη Λάρνακα. Όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, αρκετοί επιχειρηματίες ανάπτυξης γης προτιμούν να εξαγοράζουν το κίνητρο και να αυξάνουν το διαθέσιμο συντελεστή τους, πρακτική που παρατηρείτε να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη Λεμεσό. Επιπλέον, κοντά σε συμφωνία με τον ΚΟΑΓ βρίσκονται περίπου ακόμα 20 μονάδες παγκύπρια που αναμένεται να υπάρξει συμφωνία σύντομα και να πέσουν υπογραφές. Με τον τρόπο αυτό ο ΚΟΑΓ επωφελείται χρηματικά, ενώ σε περίπτωση μη εξαγοράς αυξάνεται σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα σε οικιστικές μονάδες.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον για εξαγορά στη Λεμεσό είναι σαφώς μεγαλύτερο λόγω των μεγάλων αναπτύξεων που βρίσκονται στα σκαριά. Από τα τέσσερα εκατομμύρια που έχουν «μαζευτεί» μέχρι σήμερα, περίπου το 50% αφορά την εξαγορά των κινήτρων στη επαρχία Λεμεσού. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν πολεοδομικά κίνητρα για προσιτή κατοικία που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να αυξήσουν τον διαθέσιμο συντελεστή δόμησης μέχρι και κατά 45% επιπλέον, νοουμένου ότι οι επιπλέον οικιστικές μονάδες που θα παραχθούν θα διατεθούν σε τιμές προσιτής κατοικίας, δηλαδή περίπου στα 1.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ή με άλλες διαδικασίες σε προσιτό ενοίκιο.

Από Σεπτέμβριο στη Λεμεσό

Σχετικά με τη μεγάλη ανάπτυξη στη Λεμεσό και στον Άγιο Νικόλαο, αυτή τη στιγμή τα έργα έχουν θεωρητικά ξεκινήσει, αν και παρατηρείται μία μικρή καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, που δεν αναμένεται όμως να επηρεάσει. Συγκεκριμένα, εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου ειδικό συνεργείο θα μετακινήσει από τις οροφές των υφιστάμενων κτηρίων κατασκευές αμιάντου, ανοίγοντας τον δρόμο για εντατικοποίηση των εργασιών για την πρώτη πολυκατοικία του μεγαλεπήβολου πρότζεκτ ΚΟΑΓ-Δήμου Λεμεσού.