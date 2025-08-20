Στην Κύπρο ο χαμηλότερος πληθωρισμός στην ΕΕ τον Ιούλιο

Τον χαμηλότερο Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών στην ΕΕ κατέγραψε η Κύπρος τον Ιούλιο, μόλις στο 0,1%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (4,2%) είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,1%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,4%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Ιούλιο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια, που μειώθηκε κατά 9,7%.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών αυξήθηκε κατά 0,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις Μεταφορές (3,8%) και στην κατηγορία Αναψυχή και Πολιτισμός (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,4%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 σημειώθηκε στην κατηγορία Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα, που μειώθηκε κατά 3,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,9%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-5,6%).

Στο 2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ανήλθε τον Ιούλιο στο 2% σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ στην ΕΕ ο πληθωρισμός ήταν στο 2,4%.

Η μικρότερη ετήσια αύξηση στον πληθωρισμό καταγράφηκε στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%). Ο ψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού καταγράφηκε στη Ρουμανία (6,6%), την Εσθονία (5,6%) και τη Σλοβακία (4,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στον πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από την κατηγορία των υπηρεσιών (1,46%), ακολουθούμενη από τα Τρόφιμα, Αλκοόλ και Καπνό (0,63%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,18%), ενώ η ενέργεια μειώθηκε κατά 0,23%.

Πηγή: ΚΥΠΕ