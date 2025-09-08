Διαβεβαιώσεις Προέδρου Χριστοδουλίδη για GSI παρά τις ενστάσεις Κεραυνού: «Η ΚΔ θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της»

Μήνυμα προς το εσωτερικό, την Ελλάδα και τις Βρυξέλλες έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα, κατά την προσέλευσή του στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Πρόεδρος είπε "επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες, όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο".

Ένα παράδειγμα, σημείωσε, που αποδεικνύει την πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης, είναι ότι ο ίδιος, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, επισκέφτηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας, προκειμένου να συζητήσει το θέμα "και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, μέσα από μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορούν το συγκεκριμένο έργο".

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο έργο. "Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους", ανέφερε.

Τέλος, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το θέμα άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας. Σημείωσε ότι ο δημόσιος διάλογος για το θέμα δεν βοηθά και πρόσθεσε ότι ο ίδιος, όσο και να προκληθεί, "δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Πηγή: ΚΥΠΕ