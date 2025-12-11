Η Ουκρανία απαντά στην πρόταση ειρήνης των ΗΠΑ - Στο τραπέζι αποστρατικοποιημένη ζώνη και εκλογές

Η Ουκρανία παρέδωσε την απάντησή της στην τελευταία πρόταση ειρήνης που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ και αφορά την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους από την Ουάσινγκτον και το Κίεβο που επικαλείται το CNN.

Η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει την δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής, ζητά από τη Ρωσία και την Ουκρανία να συμφωνήσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027. Η πρόταση επίσης ζητά την διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών εντός 60-90 ημερών, εφόσον διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Η πρόταση είναι μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι η επίλυση του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Επιτάχυνση της διπλωματίας και πρόταση για συνάντηση

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η λύση θα μπορούσε σύντομα να «βρεθεί», επισημαίνοντας ότι «πολλοί λένε ότι είναι πιο κοντά από ποτέ». Ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τους Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς ομολόγους του και ότι του είχαν προτείνει να ταξιδέψει στην Ευρώπη για μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την απάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο». Ευρωπαίοι διπλωμάτες χαρακτήρισαν τις συζητήσεις ως «προχωρημένες» και «ταχείς», υπό την συνεχιζόμενη πίεση από τον πρόεδρο Τραμπ για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης.

Το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ και οι αντιδράσεις του Κιέβου

Η αμερικανική πρόταση, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λιγότερο από έναν μήνα, περιλαμβάνει ένα σχέδιο 28 σημείων για την κατάπαυση του πυρός και την αποκατάσταση της ειρήνης, το οποίο υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία. Μετά από σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με το Κίεβο και τη Μόσχα, το σχέδιο αναθεωρήθηκε και συρρικνώθηκε σε 20 σημεία, προκειμένου να καταστεί πιο αποδεκτό και από τις δύο πλευρές

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που γνωρίζουν το περιεχόμενο της πρότασης, το σχέδιο προτείνει τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής και ζητά από τη Ρωσία και την Ουκρανία να συμφωνήσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027.

Εκλογές στην Ουκρανία και το μέλλον της χώρας

Η πρόταση της αμερικανικής πλευράς επίσης δεν αναφέρει τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά καλεί για την διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που έχει προταθεί τόσο από τον Τραμπ όσο και από το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στην πραγματοποίηση εκλογών εντός των επόμενων 60 έως 90 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδικασίας.

Οι συζητήσεις για την αμερικανική πρόταση συνεχίζονται, με το Κίεβο να εξετάζει αν και ποιες αλλαγές έχει κάνει στο σχέδιο στην τελευταία του απάντηση. Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων παραμένει ασαφής, με την Ουκρανία να προειδοποιεί ότι η τελική συμφωνία πρέπει να διασφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα και την ανεξαρτησία της.

Συνεχιζόμενες δυσκολίες και αβεβαιότητα για το μέλλον

Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, υπάρχει η αναγνώριση από την αμερικανική κυβέρνηση και τους συμμάχους ότι οι συζητήσεις παραμένουν εύθραυστες και ζητήματα, όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις, θα μπορούσαν να ανακόψουν τις ειρηνικές προσπάθειες.

Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει πράγματι μια ειρηνική συμφωνία, όπως ανέφεραν Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟϊκοί αξιωματούχοι.

«Αν υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που μπορούμε να το κάνουμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκo Ρούμπιο. «Τελικά, η απόφαση θα είναι δική τους. Αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να τελειώσουν τον πόλεμο, τότε ο πόλεμος θα συνεχιστεί».

