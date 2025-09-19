Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ετοιμάζεται σχέδιο επιχορήγησης της οικιακής αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Τι ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας

Ο κύριος Παπαναστασίου είπε ότι όσοι βρίσκονται στο σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους.

Σχέδιο για επιχορήγηση της οικιακής αποθήκευσης ηλεκτρισμού, από καταναλωτές που έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά συστήματα, ετοιμάζεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία κάθε νοικοκυριού σε σχέση με την αποθήκευση και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει.

Αυτό δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίος πρόσθεσε ότι θα δοθεί παράταση έως το τέλος του 2025 για παραλαβή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά των οποίων η σύνδεση θα γίνει μέσω της ΑΗΚ, καθότι δεν αναμένεται να προσφέρεται ο συμψηφισμός μετρήσεων από την ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού που θα ανοίξει την 1η Οκτωβρίου.

