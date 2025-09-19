Ετοιμάζεται σχέδιο επιχορήγησης της οικιακής αποθήκευσης ηλεκτρισμού - Τι ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας

Σχέδιο για επιχορήγηση της οικιακής αποθήκευσης ηλεκτρισμού, από καταναλωτές που έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά συστήματα, ετοιμάζεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία κάθε νοικοκυριού σε σχέση με την αποθήκευση και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει.

Αυτό δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίος πρόσθεσε ότι θα δοθεί παράταση έως το τέλος του 2025 για παραλαβή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά των οποίων η σύνδεση θα γίνει μέσω της ΑΗΚ, καθότι δεν αναμένεται να προσφέρεται ο συμψηφισμός μετρήσεων από την ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού που θα ανοίξει την 1η Οκτωβρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ελένης Βρεττού, ο κύριος Παπαναστασίου είπε ότι όσοι βρίσκονται στο σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους.