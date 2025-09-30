Είμαστε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του GSI, λέει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI γι' αυτό και στον προϋπολογισμό και του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει σχετική πρόνοια των 25 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τόνισε ότι όσο καθυστερεί η υλοποίηση του έργου αυτό δεν είναι θετικό και επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών.

Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε όσον αφορά GSI πως "για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, βρέθηκα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχουμε μια κοινή ανακοίνωση Τύπου. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση δεν είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι που επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών".

"Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, για αυτό και στον προϋπολογισμό και του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει σχετική πρόνοια των 25 εκατομμυρίων", τόνισε.

Ερωτηθείς αν αυτό θα γίνει χωρίς προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία όσο καθυστερούν επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα του έργου, επηρεάζουν και άλλα δεδομένα".

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως αν η Κύπρος επιστρέψει τα 67 εκατομμύρια ευρώ για το τερματικό στο Βασιλικό που δόθηκαν ως χρηματοδότηση από την ΕΕ, τότε κινδυνεύει η κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι χαίρεται γιατί έχουμε ξανά έναν πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες και για αναπτυξιακά έργα, αλλά και για κοινωνικές παροχές, αυξημένες από ό,τι και από το 2025.

"Χαίρομαι για τη μείωση του δημόσιου χρέους, θα τα αναφέρω όλα αυτά τώρα στη συνάντηση που θα έχω με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χαίρομαι που η ανεργία είναι σε επίπεδα του 2008. Χαίρομαι για τις αναβαθμίσεις που έχει να τις πετύχουμε από το 2011", σημείωσε.

ΚΥΠΕ