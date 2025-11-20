Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντίνος Κόμπος για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ουκρανία, Μέση Ανατολή και περιφερειακές εξελίξεις θα βρεθούν στο επίκεντρο

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις, μεταξύ άλλων, για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ και στο Σουδάν. Θα εξετάσουν επίσης τις σχέσεις ΕΕ-Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ακολούθως, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο δείπνο εργασίας της 4ης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Ινδοειρηνικού.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. Κόμπος θα έχει επαφές με ομολόγους του, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

