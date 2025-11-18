Τα πάνελ πολυουρεθάνης θα καίνε όλη νύχτα στη Μονή - Παράταση στις επιχειρήσεις κατάσβεσης

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18.11) σε εργοστάσιο στη Μονή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ήδη αποτρέψει την επέκτασή της στα γειτονικά υποστατικά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, «η πυρόσβεση συνεχίζεται κυρίως εντός του εργοστασίου σε μεγάλες στιβάδες από πάνελ πολυουρεθάνης. Γίνεται σύναμα με την κατάσβεση με νερό και χρήση αφρού. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στο χώρο του εργοστασίου»

Όπως ανέφερε «Κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς προστατεύθηκαν από τις δυνάμεις πυρόσβεσης παρακείμενα εργοστάσια», ενώ πρόσθεσε ότι η διαδικασία κατάσβεσης θα παραταθεί λόγω της φύσης των καιόμενων υλικών. «Δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας» σημείωσε.

Η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής πάνελ πολυουρεθάνης στη βιομηχανική περιοχή Μονής και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού και Βασιλικού Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν ενισχύσεις από Λάρνακα, Λευκωσία και την ΕΜΑΚ.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε επιπρόσθετα με υδροφόρες της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Δήμου Αμαθούντας, ενώ στην προσπάθεια συμμετέχει και πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών. Παράλληλα, ανακλήθηκε επιπλέον προσωπικό λόγω της δυσκολίας του έργου και της φύσης των καιόμενων υλικών.