Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αμετάβλητα απεφάσισε να διατηρήσει τα βασικά της επιτόκια, όπως άλλωστε αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, με αποτέλεσμα το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων να παραμείνει στο 2%.

H συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη υπό το φως των νέων στοιχείων για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και της έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί στη διεθνή οικονομική σκηνή αλλά και του πληθωρισμού, ο οποίος κινείται εντός του στόχου που έχει τεθεί από την Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβολές τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους η ΕΚΤ έχει προχωρήσει αθροιστικά τέσσερις φορές σε μείωση των επιτοκίων κατά 1% με την τελευταία τον περασμένο Ιούνιο, εκτιμώντας ότι η οικονομία της ευρωζώνης των 20 χωρών βρίσκεται σε «καλή κατάσταση», χωρίς όμως ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες και τα οικονομικά δεδομένα.

Το σκεπτικό της απόφασης αλλά και ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία των επιτοκίων αναμένεται να δώσει η επικεφαλής της ΕΚΤ στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει στη συνέχεια.

Σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα -πριν την αναμενόμενη κατάρρευση της γαλλικής Κυβέρνησης- η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση του χρέους είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις χώρες και ότι «όλοι οι κίνδυνοι πτώσης των Κυβερνήσεων σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης εγείρουν ανησυχίες», συμπληρώνοντας ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί «πολύ στενά τα περιθώρια (spreads) των κρατικών ομολόγων.

