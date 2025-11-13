Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωρίς υδροδότηση μεγάλη περιοχή της Λεμεσού - Πότε θα αποκατασταθεί η παροχή

Η ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Βλάβη σε κεντρικό αγωγό υδροδότησης επηρεάζει μεγάλη περιοχή της Λεμεσού και καταβάλλονται προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής νερού τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού, από τη βλάβη επηρεάζεται η περιοχή νότια της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (ανατολικά από την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου I – δρόμος Μέσα Γειτονιάς μέχρι και δυτικά της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου) και η περιοχή βόρεια των οδών Πούλιας, Βαλτετσίου, Πικάσο, Ανδρέα Ζάππα, Μότσαρτ και Αριστομένους.

Τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία αναμένεται να γίνει πριν το απόγευμα, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

