Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ

Για το επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής  «Panorama» στο οποίο φαίνεται πως παραποιήθηκε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου.

Το BBC ετοιμάζεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να ζητήσει επίσημα συγνώμη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής  «Panorama» στο οποίο φαίνεται πως παραποιήθηκε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στα γεγονότα της 6η Ιανουαρίου 2021 όταν οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Οι δικηγόροι του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ήδη έχουν συντάξει την απολογητική επιστολή, σήμερα θα κάνουν το τελευταίο ραφινάρισμα και μέσα στην ημέρα ή  το αργότερο μέχρι αύριο,  όπως λένε οι πληροφορίες που φθάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία του Λονδίνου, θα την στείλουν στον Πρόεδρο Τραμπ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι τελικά θα πράξει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από εκεί και πέρα, καθώς χθες εκπρόσωπος του, χαρακτηρίζοντας το BBC ως «αριστερή μηχανή προπαγάνδας», άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω νομικές ενέργειες, ακόμη και αν ο βρετανικός οργανισμός ζητήσει συγνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

