«Ουσιαστικά προδοσία» το να λένε τα MME ότι το Ιράν τα πηγαίνει καλά στον πόλεμο, λέει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι είναι «ουσιαστικά ΠΡΟΔΟΣΙΑ» να λένε τα μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν τα πηγαίνει καλά στον πόλεμο.

«Όταν τα Fake News λένε ότι ο Ιρανός εχθρός τα πηγαίνει καλά, στρατιωτικά, εναντίον μας, είναι ουσιαστικά ΠΡΟΔΟΣΙΑ, καθώς πρόκειται για μια τόσο ψευδή, ακόμη και παράλογη, δήλωση», ανέφερε ο Τραμπ. «Βοηθούν και υποθάλπουν τον εχθρό! Το μόνο που κάνει αυτό είναι να δίνει στο Ιράν ψευδείς ελπίδες, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου. Πρόκειται για Αμερικανούς δειλούς που υποστηρίζουν την ήττα της χώρας μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ που σχολίασαν την ανάρτηση του Προέδρου η προδοσία ορίζεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ως έγκλημα όταν κάποιος «οφείλοντας πίστη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κηρύσσει πόλεμο εναντίον τους ή προσχωρεί στους εχθρούς τους, παρέχοντάς τους βοήθεια και υποστήριξη εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή αλλού».

Ο Πρόεδρος ανέφερε στην ανάρτηση, όπως έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν, ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν αποδεκατιστεί από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και ότι οι ηγέτες της Τεχεράνης «δεν είναι πλέον μαζί μας».

«Μόνο Ηττημένοι, Αχάριστοι και Ανόητοι μπορούν να επιχειρηματολογούν εναντίον της Αμερικής!» είπε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες. Τον Μάρτιο, ο διορισμένος από τον Τραμπ Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, απείλησε να ανακαλέσει άδειες εκπομπής, αφού ο Πρόεδρος κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ ερωτήθηκε, πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ποια θα είναι η «κόκκινη γραμμή» του για τον τερματισμό της εκεχειρίας με το Ιράν. Είπε ότι θα το σκεφτούν αυτό κατά τη μακρά πτήση προς το Πεκίνο.

«Λοιπόν, θα δούμε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «θα το σκεφτούμε κατά τη διάρκεια της πτήσης και θα το σκεφτούμε για το επόμενο διάστημα. Αλλά έχουμε νικήσει τον στρατό τους πολύ αποφασιστικά, αυτό έχει τελειώσει».

Σύμφωνα με το CBS o πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Απρίλιο σε ετήσιο ρυθμό 3,8%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αύξησε το ενεργειακό κόστος και οδήγησε σε άνοδο των τιμών σε όλη την οικονομία.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές αγαθών ,που συνήθως αγοράζουν οι καταναλωτές με την πάροδο του χρόνου, δείχνει ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι τιμές της ενέργειας αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα, αντιπροσωπεύοντας το 40% της συνολικής αύξησης του ΔΤΚ, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Σε ετήσια βάση, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 28,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,8%, σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στις τιμές εξαπλώνονται και πέραν του κόστους των καυσίμων.

