Χριστοδουλίδης: Σε πορεία ενισχυμένης δυναμικής η Κύπρος

Η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τον oίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s στην κατηγορία Α- και η αναβάθμιση της προοπτικής σε θετικό από σταθερό, σηματοδοτούν την είσοδο της χώρας μας σε πορεία ενισχυμένης δυναμικής, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αντανακλά τη συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστου κέντρου ποιοτικών επενδύσεων με απτά οφέλη για τους συμπολίτες μας: μείωση κόστους δανεισμού, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και νέες, καλά αμοιβομενες θέσεις εργασίας», σημειώνε.

«Η στρατηγική επιλογή για ένα ανταγωνιστικό, τεχνολογικά κατευθυνόμενο και ανοικτό στην εξωστρέφεια οικονομικό μοντέλο φέρνει αποτελέσματα και ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της χώρας μας», καταλήγει.