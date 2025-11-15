Χαιρετίζει έκθεση S&P ο ΥΠΟΙΚ, συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες για στήριξη πολιτών

Την έκθεση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο «Standard & Poor’s», χαιρετίζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αναφέροντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει την οικονομική πολιτική της, εστιάζοντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες που προσφέρουν στήριξη στους πολίτες

«Εκφράζω την ικανοποίηση μου καθώς οι Standard & Poor’s στηρίζουν την αξιολόγηση τους στη βάση της ισχυρής ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, των θετικών δημοσιονομικών και μακροοικονομικών επιδόσεων, καθώς και στην συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οι μεγάλοι Οίκοι Αξιολόγησης με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί συμβατική σχέση», σημειώνει στη δήλωσή του.

«Η αναθεώρηση της προοπτικής σε θετική, αντικατοπτρίζει κυρίως τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του βαθμού της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα σε επόμενες αξιολογήσεις του Οίκου, καθώς η συνεχής δημοσιονομική εξυγίανση και τα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα αναμένεται να οδηγήσουν το καθαρό δημόσιο χρέος στο 35% του ΑΕΠ έως το 2028», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι συνεχείς θετικές αξιολογήσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας από όλους τους μεγάλους Οίκους τα τελευταία χρόνια, «αντικατοπτρίζει όχι μόνο το αξιόχρεο της κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας σε ένα περιβάλλον με αυξημένους γεωπολιτικούς κίνδυνους, ως αποτέλεσμα των σωστών και ορθολογικών πολίτικων της κυβέρνησης στην οικονομία, που βασίζονται στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις αναπτυξιακές πρακτικές».

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει την οικονομική πολιτική της που οδηγεί στη συνεχή σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εστιάζοντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες που προσφέρουν στήριξη στους πολίτες και ειδικά στις μη προνομιούχες κοινωνικές τάξεις μέσα από ευαίσθητες οικονομικές πολιτικές», καταλήγει.