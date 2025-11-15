Ψάχνουν στην Κύπρο Ισραηλινό για εγκλήματα πολέμου

Στην Κύπρο αναζητούν Ισραηλινό ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η σχετική καταγγελία έγινε από το Ίδρυμα Hind Rajab (HRF), το οποίο μέσω της δικηγόρου του στην Κύπρο, παρέδωσε στοιχεία της υπόθεσης στις κυπριακές διωκτικές Αρχές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα AlphaNews.Live, επιβεβαίωσε την καταγγελία, επισημαίνοντας πως η Αστυνομία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Η καταγγελία φαίνεται ότι βασίζεται σε έρευνα που προηγήθηκε, η οποία, όπως υποστηρίζουν, τεκμηριώνει την καταγγελία για συμμετοχή του συγκεκριμένου στρατιώτη σε κακοποίηση και ταπεινωτική συμπεριφορά κατά Παλαιστινίων κρατουμένων. Ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν δοθεί στις κυπριακές Αρχές περιλαμβάνεται και μια επαληθευμένη φωτογραφία του Ισραηλινού, που τον δείχνει να ποζάρει περήφανα πάνω από έναν γυμνό, δεμένο με χειροπέδες και με δεμένα μάτια άνδρα στη Γάζα, ενώ δίπλα του φαίνονται τα γυμνά πόδια και δεύτερου κρατουμένου.

Στην καταγγελία του το HRF κάνει λόγο για πολλαπλές παραβάσεις εκ μέρους του συγκεκριμένου μέλους του ισραηλινού στρατού σε σχέση με τον Κανονισμό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου — βασανιστήρια και σκληρή μεταχείριση, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα, στις 2 Ιανουαρίου 2024, ο Ισραηλινός δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες περιλαμβανόταν και μια φωτογραφία στην οποία κάθεται οπλισμένος σε μια πολυθρόνα, ενώ ένας γυμνός Παλαιστίνιος άνδρας γονατίζει μπροστά του, δεμένος με χειροπέδες και με δεμένα μάτια. Το HRF επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της φωτογραφίας χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία εγκληματολογικής ανάλυσης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πράγματι σε αυτήν απεικονίζεται «πράξη βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης».