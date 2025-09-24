Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προς νέες απεργίες στις 2 Οκτωβρίου κινούνται τα εργατικά συνδικάτα της Γαλλίας

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του εντολοδόχου Πρωθυπουργού βρίσκεται και το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία.

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα στο Παρίσι με τον νέο Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, στο πλαίσιο των προσπαθειών του τελευταίου να συγκροτήσει κυβέρνηση αποδεκτή από τα συνδικάτα και τους Βουλευτές, ανακοίνωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν από τον εντολοδόχο Πρωθυπουργό και ότι καλούν τους Γάλλους εργαζόμενους σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων ο Λεκορνί δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει πίσω πολλά από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εισηγήθηκε ο απελθών Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, μέσω του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο παρουσίασε πριν από την πτώση της κυβέρνησης του.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του εντολοδόχου Πρωθυπουργού βρίσκεται και το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στο βαθμό που τα κόμματα των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων το θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ για να επιδείξουν πολιτική ανοχή έναντι του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που μεταδίδουν μμε στη Γαλλία ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δηλώνει πως δεν είναι αντίθετος προς την αύξηση της φορολόγησης των Γάλλων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να συμμερίζεται την πρόταση του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζιουκμάν περί επιβολής ενός φόρου ύψους 2% επί των περιουσιών των περίπου 1800 γαλλικών νοικοκυριών που διαθέτουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Αρωγός στις προσπάθειές του εντολοδόχου Πρωθυπουργού να συγκροτήσει κυβέρνηση είναι ο Πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι «ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δίκιο που κινείται μεθοδικά και διαβουλεύεται με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ

