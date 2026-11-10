Καύσιμα: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στις τιμές - Πότε αναμένεται να δουν μεγαλύτερη διαφορά οι καταναλωτές (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στον ένθετο «Show me the money» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο εκπρόσωπος Τύπου των πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε ότι έχουν ήδη καταγραφεί μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 και 98 οκτανίων.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε ότι μία εταιρεία προχώρησε σήμερα σε μείωση της τιμής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.

«Αυτές οι μειώσεις δεν βοηθούν ακόμα τον καταναλωτή, είναι πολύ μικρές. Προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περισσότερες μειώσεις», ανέφερε.

Πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χριστοδούλου, οι ενδεικτικές μέσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Αμόλυβδη βενζίνη: €1,67/ L

Πετρέλαιο κίνησης: €1,99 / L

Πετρέλαιο θέρμανσης: €1,58 / L

Κηροζίνη: ~ €1,50 / L

Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία βρίσκεται κοντά στα δύο ευρώ το λίτρο, χωρίς να έχουν καταγραφεί πρόσφατα αντίστοιχες μειώσεις.

Αντίθετα, το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση, με τη μέση τιμή του να υποχωρεί από τα επίπεδα των €1,59 - €1,60 στα €1,58.

Γιατί καθυστερούν οι μειώσεις στην Κύπρο

Ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων εξήγησε ότι οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν μεταφέρονται άμεσα στην κυπριακή αγορά.

Όπως ανέφερε, οι παραλαβές φορτίων καυσίμων πραγματοποιούνται περίπου δύο φορές τον μήνα, ενώ συνήθως απαιτούνται γύρω στις 15 ημέρες μέχρι να αποτυπωθούν οι διεθνείς μειώσεις στις τιμές λιανικής.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα της διεθνούς αγοράς, εκτίμησε ότι κατά το επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις.

Περιμένουν να πέσουν οι τιμές για να παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να καθυστερήσουν τις παραγγελίες τους, προσδοκώντας χαμηλότερες τιμές.

Όπως εξήγησε, οι σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες στις πόλεις δεν καθιστούν ακόμη επιτακτική τη χρήση θέρμανσης, σε αντίθεση με ορισμένες ορεινές περιοχές.

«Περιμένει ο κόσμος, γιατί βλέπει πώς διαμορφώνεται η τιμή διεθνώς. Πιστεύει ότι θα πέσουν οι τιμές και καλά κάνει να περιμένει», σημείωσε.

«Μετά τις 15 του μήνα βάζουν €10 και €20»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Όπως περιέγραψε, τις πρώτες ημέρες του μήνα οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων, ωστόσο μετά τα μέσα του μήνα οι αγορές περιορίζονται αισθητά.

«Μέχρι τις 15 του μήνα, που έχει λεφτά ο κόσμος, μπορεί να βάλει 30 με 40 ευρώ. Μετά όμως, όταν περάσουμε τις 15, γυρίζουμε πίσω, πάμε στα 10 με 20 ευρώ», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι πλέον είναι σχετικά σπάνιο να επισκέπτεται κάποιος πρατήριο για να γεμίσει πλήρως το ρεζερβουάρ του, με εξαίρεση κυρίως οχήματα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αλλαγές στις αποδείξεις καυσίμων – Να φαίνονται φόροι και κέρδη

Στη συνέντευξη τέθηκε και το ζήτημα της πρότασης που συζητείται στη Βουλή για αναλυτικότερη παρουσίαση των χρεώσεων στις αποδείξεις αγοράς καυσίμων.

Στόχος είναι ο καταναλωτής να μπορεί να βλέπει ξεχωριστά τη φορολογία, την αξία του καυσίμου και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαμορφώνουν την τελική τιμή.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι οι πρατηριούχοι έχουν κληθεί στη σχετική συζήτηση και τάσσονται υπέρ της αλλαγής.

«Ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε πολίτης, πρέπει να ξέρει το κάθε ευρώ για τα καύσιμα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας έχει τοποθετηθεί ομόφωνα υπέρ της πρότασης, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στα 5 με 5,5 σεντ το περιθώριο των πρατηριούχων

Απαντώντας σε παράπονα καταναλωτών για τις υψηλές τιμές, ο κ. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι οι πρατηριούχοι αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας διάθεσης καυσίμων και δεν καθορίζουν οι ίδιοι τις διεθνείς τιμές ή τη φορολογία.

Όπως ανέφερε, η προμήθεια των περισσότερων πρατηριούχων κυμαίνεται περίπου στα 5 με 5,5 σεντ ανά λίτρο, ενώ υπάρχουν ορισμένα ιδιωτικά πρατήρια με διαφορετικά περιθώρια.

Εξέφρασε την άποψη ότι η αναλυτική αναγραφή των χρεώσεων στις αποδείξεις θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για το ποσοστό της τελικής τιμής που αντιστοιχεί σε φόρους, στην αξία αγοράς του καυσίμου και στην προμήθεια του πρατηρίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι υψηλές τιμές δημιουργούν οικονομικές δυσκολίες και στους ίδιους τους πρατηριούχους, καθώς απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια για την προμήθεια και τη διατήρηση των αποθεμάτων τους.

Ακούστε όλη την παρέμβαση Χριστόδουλου Χριστοδούλου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6: